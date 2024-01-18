كأس إفريقيا للأمم-2023: أقوى اللحظات في أولى مباريات مرحلة المجموعات

أبيدجان - أقوى اللحظات للمباريات الـ12 لحساب الجولة الأولى من كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار، والتي إختتمت سهرة الأربعاء بتعادل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا (1-1).

على غرار إيبو آدامس, لاعب منتخب غامبيا, الذي تلقى أول بطاقة حمراء في المنافسة أمام السينغال, تحصل اللاعب الغيني فرانسوا كامانو على بطاقة الطرد في مباراة فريقه أمام الكاميرون. ثم تلاهما التنزاني نوفاتوس ميروشي (أمام المغرب) ليرتفع العدد الى 3 لاعبين يتم طردهم في الـ12 مباراة الأولى.

بات المهاجم المصري, مصطفى محمد اللاعب الذي يسجل أسرع هدف في تاريخ كأس افريقيا للأمم. حيث وقع مهاجم نادي نانت (فرنسا) هدف منتخب "الفراعنة" أمام موزمبيق بعد مرور دقيقة ونصف من بداية اللقاء.

تلقى منتخب مصر هدفين أمام موزمبيق, وهو أكثر مما تلقى خلال الطبعة الاخيرة لكأس افريقيا للأمم (تلقى هدف واحد أمام نيجيريا في 2022).

يعد منتخبا المغرب والسينغال الأكثر تسجيلا في الجولة الاولى لهذه "الكان" بتوقيعهما لثلاثة أهداف أمام غامبيا وتنزانيا.

يعد السينغالي لمين كامارا الهداف الحالي للدورة بتوقيعه هدفين. وحقق أفضل لاعب شاب في افريقيا للسنة الماضية, الهدفين في مباراة منتخب بلاده أمام غامبيا.

بعد تعادله أمام غينيا (1-1), اصبح منتخب الكاميرون دون خسارة في العشر مباريات الاخيرة لمرحلة المجموعات لكأس افريقيا (4 انتصارات و 6 تعادلا) وهو الأطول في تاريخ المنتخبات المشاركة.

بلغ المهاجم المخضرم التونسي, يوسف المساكني, مباراته الـ100 مع منتخب بلاده, في اللقاء الذي خسرته تونس أمام ناميبيا (0-1) عن المجموعة الخامسة.

بعد خوضها ل7 مباريات في مرحلة المجموعات, في جميع مشاركاتها في نهائيات كأس افريقيا, عجزت موريتانيا لحد الان في تسجيل اي فوز لها في الدور الأول من المنافسة القارية (تعادلان و 5 هزائم).

وأخيرا فاز منتخب بوركينافاسو في مباراته الافتتاحية لـ"الكان" بعد 13 نسخة لم يفز في مباراته الاولى. وجاء ذلك أمام موريتانيا (1-0). وقبل هذه المواجهة كانت "الخيول" البوركينابية قد سجلت 5 تعادلات و 7 انهزامات.

أول فوز لناميبيا في تاريخ مشاركاتها الأربع في كأس افريقيا كانت أمام تونس بنتيجة (1-0).

و تم تسجيل 27 هدفا في المباريات الـ12 في إطار الجولة الأولى. وتم توزيع 42 بطاقة صفراء اي بمعدل 3.5 بطاقة في اللقاء مقابل ثلاث بطاقات حمراء. تم تسجيل خمس لقاءات انتهت بالتعادل.

و كانت النتيجة الأكثر حضورا هي (1-1). أما المباراة الاكثر تسجيلا للأهداف هي التي جمعت مصر بموزمبيق (2-2). في حين لم يتم تسجيل اي مقابلة انتهت بالتعادل السلبي (0-0).