كأس إفريقيا للأمم 2023/الجزائر- بوركينا فاسو: منتخبان يعرفان بعضهما البعض، و الأفضلية "للخضر"

في مجموع المباريات يتقدم "الخضر" ب 10 انتصارات مقابل 5 لبوركينا فاسو, بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل. و قد تقابل المنتخبان 12 مرة في المباريات الرسمية, بينما جرت العشرة الأخرى في إطار ودي. و سجل الهجوم الجزائري 36 هدفا مقابل 19 للبوركينابيين.
و تنقسم المباريات الرسمية على مرحلتين, حيث كانت الأولى من 1967 و 2001 حيث تلاقى المنتخبان 8 مرات و الثانية من 2013 إلى 2021 (4 مباريات), بينما جرت المباريات الودية ما بين 2000 و 2013.
و جرى أول لقاء بين منتخبي الجزائر و بوركينا فاسو عام 1967 لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم, كان-1968 حيث فازت الجزائر في واغادوغو (2-1) بهدفي المرحوم لالماس و سريدي, قبل تأكيد هذا الفوز في مباراة الإياب (3-1) لضمان التأهل لدورة إثيوبيا.
و تطلب الأمر انتظار 14 سنة كاملة ليتقابل الفريقان مجددا عام 1981 بمناسبة تصفيات كان-1982 التي جرت بليبيا, حيث سجل "الخضر" نتيجة ثقيلة (7-0) تداول على تسجيلها كل من ماجر و بلومي وآيت الحسين بثنائية لكل لاعب, قبل أن يختم صالح عصاد المهرجان الكروي. في مباراة الإياب, افترق الفريقان على نتيجة التعادل (1-1).
و حققت تشكيلة "الخيول" البوركينابية أول فوز لها على "الخضر" في نهائيات كاس افريقيا للأمم 1998 التى جرت ببوركينا فاسو (2-1).
و قبل ثمانية أعوام عن اللقائين المزدوجين لسنة 2021 لحساب تصفيات مونديال-2022, اجتازت الجزائر عقبة ''الخيول'' في مباريات السد لمونديال2014 بالبرازيل, حيث قلبت الطاولة بفوزها (1-0) في البليدة بهدف مجيد بوقرة, بعد انهزامها في الذهاب (3-1) لتتأهل بذلك لمونديال البرازيل.
و لم تتمكن الجزائر من الفوز على ببوركينا فاسو في لقائيها الأخيرين لحساب تصفيات مونديال-2022 حيث اكتفت بالتعادل في كل مرة (1-1) خارج ميدانها و 2-2 في البليدة, على التوالي في شهري سبتمبر و نوفمبر 2021.
و سيكون لقاء يوم السبت الثالث بينهما في المرحلة النهائية للكان بعد دورتي 1996 و 1998.