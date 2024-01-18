كأس إفريقيا للأمم 2023/الجزائر- بوركينا فاسو: منتخبان يعرفان بعضهما البعض، و الأفضلية "للخضر"

بواكي، (كوت ديفوار) - سيتقابل المنتخبان الجزائري و البوركينابي لكرة القدم، يوم السبت بملعب السلام ببواكي (سا ر00ر15 بتوقيت الجزائر) للمرة الـ 23 في تاريخهما في كل المنافسات بمناسبة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم 2023 (المؤجلة إلى 2024 في كوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).

في مجموع المباريات يتقدم "الخضر" ب 10 انتصارات مقابل 5 لبوركينا فاسو, بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل. و قد تقابل المنتخبان 12 مرة في المباريات الرسمية, بينما جرت العشرة الأخرى في إطار ودي. و سجل الهجوم الجزائري 36 هدفا مقابل 19 للبوركينابيين.

و تنقسم المباريات الرسمية على مرحلتين, حيث كانت الأولى من 1967 و 2001 حيث تلاقى المنتخبان 8 مرات و الثانية من 2013 إلى 2021 (4 مباريات), بينما جرت المباريات الودية ما بين 2000 و 2013.

و جرى أول لقاء بين منتخبي الجزائر و بوركينا فاسو عام 1967 لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم, كان-1968 حيث فازت الجزائر في واغادوغو (2-1) بهدفي المرحوم لالماس و سريدي, قبل تأكيد هذا الفوز في مباراة الإياب (3-1) لضمان التأهل لدورة إثيوبيا.

و تطلب الأمر انتظار 14 سنة كاملة ليتقابل الفريقان مجددا عام 1981 بمناسبة تصفيات كان-1982 التي جرت بليبيا, حيث سجل "الخضر" نتيجة ثقيلة (7-0) تداول على تسجيلها كل من ماجر و بلومي وآيت الحسين بثنائية لكل لاعب, قبل أن يختم صالح عصاد المهرجان الكروي. في مباراة الإياب, افترق الفريقان على نتيجة التعادل (1-1).

و حققت تشكيلة "الخيول" البوركينابية أول فوز لها على "الخضر" في نهائيات كاس افريقيا للأمم 1998 التى جرت ببوركينا فاسو (2-1).

و قبل ثمانية أعوام عن اللقائين المزدوجين لسنة 2021 لحساب تصفيات مونديال-2022, اجتازت الجزائر عقبة ''الخيول'' في مباريات السد لمونديال2014 بالبرازيل, حيث قلبت الطاولة بفوزها (1-0) في البليدة بهدف مجيد بوقرة, بعد انهزامها في الذهاب (3-1) لتتأهل بذلك لمونديال البرازيل.

و لم تتمكن الجزائر من الفوز على ببوركينا فاسو في لقائيها الأخيرين لحساب تصفيات مونديال-2022 حيث اكتفت بالتعادل في كل مرة (1-1) خارج ميدانها و 2-2 في البليدة, على التوالي في شهري سبتمبر و نوفمبر 2021.

و سيكون لقاء يوم السبت الثالث بينهما في المرحلة النهائية للكان بعد دورتي 1996 و 1998.