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كأس إفريقيا للأمم 2023: السنغال والرأس الأخضر تتطلعان للتأهل المبكر والكاميرون تبحث عن الإستدراك

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:30     الفئـة : رياضــة

 

ياموسوكرو (كوت ديفوار) - يتطلع منتخب السنغال للتأهل المبكر للدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم 2023، عندما يواجه نظيره الكاميروني غدا الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من المنافسة القارية الجارية حاليا في كوت ديفوار، فيما يسعى منافسه لتعويض تعثره بالجولة الأولى.

و حقق المنتخب السنغالي، حامل اللقب، الفوز على غامبيا(3-0)  وحصد أول ثلاث نقاط فيما اكتفى المنتخب الكاميروني بنقطة التعادل مع غينيا بهدف لكل منهما.

و تسعى السنغال، المصنفة (20 ) عالميا، لاستغلال توهج جيلها الذهبي الحالي لإضافة نجمتها الثانية في البطولة القارية.

و سبق أن التقى مدربا المنتخبين في المنافسة  لكن كلاعبين حين فازت الكاميرون بقيادة ريغوبير سونغ على السنغال بقيادة أليو سيسيه بركلات الترجيح في نهائي نسخة 2002 في مالي.

كما تلتقي غينيا وغامبيا لحساب نفس المجموعة غدا الجمعة في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب لتحقيق الفوز الأول في نهائيات كاس افريقيا للأمم والتمسك بأمل التأهل للدور المقبل.

كما يتطلع منتخب الرأس الأخضر لحسم التأهل مبكرا، عندما يواجه موزمبيق في المجموعة الثانية التي تضم أيضا مصر وغانا.

و يتصدر منتخب الرأس الأخضر قمة المجموعة بثلاث نقاط من الفوز المستحق على غانا في الجولة الأولى (2-1).

و تمني الرأس الأخضر التي تخوض البطولة للمرة الرابعة، النفس بالفوز لضمان الصعود للدور ثمن النهائي مجددا بعد تأهلها في نسختي 2013 و 2022.

على الجانب الآخر يتطلع منتخب موزمبيق للفوز الأول بعد التعادل مع مصر (2-2)  لكل منهما في مباراة كان فيها المنتخب الموزمبيقي قاب قوسين أو أدنى من الانتصار لولا هدف التعادل من محمد صلاح نجم ليفربول للمنتخب المصري في الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة جزاء.

و يضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست.

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كأس إفريقيا للأمم 2023: السنغال والرأس الأخضر تتطلعان للتأهل المبكر والكاميرون تبحث عن الإستدراك
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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