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كأس إفريقيا للأمم 2023 / الجولة الثانية/ المجموعتان الثانية والثالثة : برنامج  مباريات يوم غد الجمعة 19 يناير 

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 13:00     الفئـة : رياضــة

الجزائر - برنامج المباريات المقررة يوم غد الجمعة 19 يناير، لحساب الجولة الثانية عن المجموعتين الثانية و الثالثة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023   المؤجلة إلى 2024  (13 يناير - 11 فبراير) بكوت ديفوار (بتوقيت الجزائر).

 

المجموعة الثانية:

الراس الاخضر- الموزمبيق    00ر15سا بأبيدجان    (فليكس هوفوات- بويني)

 

المجموعة الثالثة :

السنغال- الكاميرون  00ر18سا   بياموسوكرو

غينيا- غامبيا         00ر21سا   بياموسوكرو.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس إفريقيا للأمم 2023 / الجولة الثانية/ المجموعتان الثانية والثالثة : برنامج  مباريات يوم غد الجمعة 19 يناير 
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 13:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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