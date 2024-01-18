كأس إفريقيا للأمم 2023 / الجولة الثانية/ المجموعتان الثانية والثالثة : برنامج  مباريات يوم غد الجمعة 19 يناير 

المجموعة الثانية:
الراس الاخضر- الموزمبيق 00ر15سا بأبيدجان (فليكس هوفوات- بويني)
المجموعة الثالثة :
السنغال- الكاميرون 00ر18سا بياموسوكرو
غينيا- غامبيا 00ر21سا بياموسوكرو.
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الجزائر - برنامج المباريات المقررة يوم غد الجمعة 19 يناير، لحساب الجولة الثانية عن المجموعتين الثانية و الثالثة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المؤجلة إلى 2024 (13 يناير - 11 فبراير) بكوت ديفوار (بتوقيت الجزائر).
المجموعة الثانية:
الراس الاخضر- الموزمبيق 00ر15سا بأبيدجان (فليكس هوفوات- بويني)
المجموعة الثالثة :
السنغال- الكاميرون 00ر18سا بياموسوكرو
غينيا- غامبيا 00ر21سا بياموسوكرو.