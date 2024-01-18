كأس إفريقيا للأمم 2023 / الجولة الثانية/ المجموعتان الثانية والثالثة : برنامج  مباريات يوم غد الجمعة 19 يناير 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية: نحو حماية خمسة منتجات حرفية خلال 2024 -

فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري: الإنطلاق في عملية بيع الأسهم إبتداء من 30 يناير -

محاكمة شعيب أولطاش المتهم بإغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي -

هزة أرضية بشدة 3 درجات على سلم ريشتر بولاية تيبازة -

حوادث الطرقات: وفاة 42 شخصا وإصابة 157 آخرين خلال الأسبوع الأخير -

إنطلاق الطبعة الرابعة للقوافل الطبية التطوعية نحو المناطق النائية -

قطاع التعليم العالي استحدث 96 حاضنة أعمال و100 مركز لتطوير المقاولاتية دعما للطلبة -

القمة ال19 لحركة عدم الانحياز: تمسك بالمبادئ الأساسية وتطلع إلى أدوار جديدة -

عملية هدم البنايات غير القانونية تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة -

ميناء وهران : معالجة أكثر من 10 ملايين طن من مختلف البضائع خلال 2023 -

من أجل غزة الجزائر تدعو إلى إعادة تفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز -

تعليم عالي: فتح مسابقات لتوظيف أساتذة جامعيين مساعدين واستشفائيين -

ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول يتوجه الى كمبالا للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز -

وهران: تدشين وحدة لفصل غازات الهواء لشركة هيليوس -

حركة عدم الانحياز تتبنى التوجه نحو المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة -

حركة عدم الانحياز تجدد دعمها الثابت لقضية الصحراء الغربية -

كرة القدم: الفيفا تكشف عن قائمة الحكام الدوليين الجزائريين لسنة 2024 -

غرداية: تدعيم الفضاءات الثقافية بأرضية رقمية تفاعلية لاستقطاب المواهب -

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي -