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الحمل بالقوة : أمين بوعافية يستهدف ''مزيدا من الألقاب العالمية'' في 2024

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 12:39     الفئـة : رياضــة

وهران  - أكد بطل العالم في الحمل بالقوة أمين بوعافية، اليوم الخميس، أن لديه طموحات كبيرة في المسابقات الدولية الاحترافية التي سيشارك فيها خلال العام الجديد 2024.

وصرح بوعافية لوأج على هامش الصالون الدولي للرياضة والصحة والتغذية، الذي يختتم اليوم الخميس بوهران : ''لدي برنامج منافسات احترافية ثري للغاية هذا العام. لا أزال أحتفظ بنفس العزيمة الكبيرة على مواصلة رفع العلم الجزائري عاليا، وذلك في كل التحديات التي أعتزم المشاركة فيها".

وأنهى البطل الجزائري، الذي ينشط في عالم الاحتراف منذ 2018، سنة 2023 بشكل جيد للغاية بفوزه بلقب الألعاب العالمية للحمل بالقوة (فئة أقل من 125 كلغ) التي أقيمت من 20 إلى 22 أكتوبر في شارلوت بكارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية), وهي المنافسة التي تجمع أفضل رياضيي الحمل القوة في العالم.

وفضلا عن هذا اللقب، فقد توج البطل الجزائري أيضا بلقب بطل العالم في جميع الفئات لنفس الألعاب.

وأضيف اللقبان إلى السجل الحافل لهذا الرياضي، وهو الأمر الذي يحفزه على التطلع لمزيد من التألق في السنة الجديدة التي سيستهلها في شهر مارس المقبل، بمناسبة جائزة قطر الكبرى، حدث قال أنه سيستغلها للاستعداد لمنافسات أقوى خلال الأشهر الموالية.

وأضاف: "أسعى كل عام للمشاركة في العديد من بطولات العالم التي تنظمها مختلف الاتحادات الدولية المحترفة، وذلك بنفس الطموح وهو رفع ألوان بلدي عالياً. لا يمكن اعتبارك بطلاً محترفًا حقيقيًا إلا من خلال الفوز بجميع بطولات العالم التي تنظمها الاتحادات الدولية المحترفة وعددها حوالي عشر''.

وبالإضافة إلى جائزة قطر الكبرى المقررة في 8 مارس المقبل، سيتعين على بطل العالم خمس مرات المشاركة في بطولة أقوى في سبتمبر المقبل في بولندا، وهي المنافسة التي تشهد عادة مشاركة أبطال عالميين كبار وتتطلب إعدادا قويا، على حد تعبيره.

كما تحتوي أجندة بوعافية للسنة الحالية على منافستين احترافيتين أخريين، في أكتوبر وديسمبر، من بينهما بطولة عالمية في روسيا، والتي سيحاول خلالها الصعود إلى أعلى درجة على منصة التتويج، تمامًا كما فعل في نفس المسابقة عام 2019، مثلما ذكر به.

وتابع قائلا : ''رغم أنني احتفلت بعيد ميلادي ال47 في ديسمبر الماضي، إلا أن تعلقي برياضة الحمل بالقوة لا يزال ثابتا، كما أحتفظ دائما بنفس الرغبة في المشاركة في كافة الفعاليات الدولية الاحترافية، حيث لم أفكر قط في الاعتزال، بل أخطط للمشاركة في المسابقات المخصصة للكهول تحت إشراف مختلف الاتحاديات الدولية المحترفة عندما سأشعر أنني لن أمتلك القوة للتنافس مع فئة الأكابر''.

من جهة أخرى، تأسف ذات المتحدث لما وصفة ''بتراجع'' مستوى رياضة الحمل بالقوة في الجزائر، ''وذلك بعدما كان المنتخب الوطني يصنف ثالثا حسب الفرق على المستوى العالمي وراء الولايات المتحدة وروسيا والأول في إفريقيا.

وفي هذا الصدد عبر عن أمله في رؤية هذه الرياضة، ''التي يعشقها الشباب في جميع أنحاء العالم، تستعيد مكانتها في الجزائر، وهو ما يتطلب، حسبه، مساهمة المتخصصين وتسخير المزيد من الإمكانيات''.

ويدخل ضمن هذا المسعى، وضع بوعافية خبرته في خدمة رياضيين شباب يشرف على تدريبهم بوهران، حيث تمكنوا مؤخرا من التأهل إلى البطولة الوطنية المقررة في مارس المقبل بعد تألقهم في البطولة الجهوية، مثلما أبرزه.

 

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الحمل بالقوة : أمين بوعافية يستهدف ''مزيدا من الألقاب العالمية'' في 2024
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 12:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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