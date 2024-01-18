كأس افريقيا 2023 (الجولة الاولى): مفاجآت بالجملة و بداية جيدة للسنغال وكوت ديفوار

بواكي (كوت ديفوار) - أسدل الستار مساء امس الأربعاء على مقابلات الجولة الأولى من كأس افريقيا للأمم 2023 (المؤجلة إلى 2024) المتواصلة فعالياتها بكوت ديفوار, والتي اتسمت نتائجها بمفاجآت بالجملة في الوقت الذي حقق فيه المنتخب السنغالي (حامل اللقب) و كوت ديفوار (مستضيفة العرس الافريقي) بداية موفقة.

وفي مشاركته الـ20, في نهائيات كاس افريقيا, لم يوفق المنتخب الوطني الجزائري في تحقيق انطلاقة جيدة بعد تعثره في الجولة الاولى للمجموعة الرابعة, امام منافس انغولي كان متماسكا وعنيدا بنتيجة (1-1), على الرغم من ان معطيات المواجهة كانت تصب في مجملها في مصلحة "الخضر" الذين بالمقابل وضعوا - بهذه النتيجة - انفسهم تحت الضغط المبكر واكثر من هذا حسرة تضييعهم للفرص العديدة التي أتيحت لهم في شوط المقابلة الاول الذي كان بمقدورهم خلاله حسم الامور بإضافة اهداف اخرى تحصنهم وتريحهم فيما تبقى من المباريات.

ومن جانبه, حقق منتخب بوركينا فاسو (المركز الرابع في البطولة السابقة بالكاميرون 2021), الاهم في المقابلة الاولى بعد نجاحه في الظفر بنقاطها على حساب منتخب موريتاني أسال العرق البارد للخيول قبل ان يتمكنوا في الوقت البدل الضائع (الدقيقة ال90+6) من تسجيل هدف الفوز عن طريق ضربة جزاء حولها القائد بيرتران تراوري الى هدف قاتل.

منتخب "الخيول" الذي نصب نفسه في صدارة المجموعة الرابعة سيواجه في خرجته الثانية نظيره الجزائري يوم السبت في مقابلة حاسمة ستقام على ملعب بواكي بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال (00ر15سا بتوقيت الجزائر).

بدوره, ومستفيدا من دعم ومساندة اكثر من 35 ألف متفرج, افتتح المنتخب الايفواري (المجموعة الأولى), مشواره في المنافسة القارية بشكل مثالي بعد فوزه على منتخب غينيا بيساو في المقابلة التي اقيمت على ملعب الحسن واتارا بمدينة ابيمبي بنتيجة (2-0) بفضل كل من فوفانا في الدقيقة (4) و كراسو (الدقيقة الـ58).

بالمقابل, تعرض منتخب نيجيريا, حامل اللقب الافريقي في دورات (1980, 1994, 2013), لتعثر موجع بعد ان فرض عليه "شجعان" غينيا الاستوائية تعادلا بطعم الهزيمة (1-1), الامر الذي يكون قد ادخل الشك لنفوس "النسور" خاصة وانهم عجزوا عن تحقيق اي فوز في المقابلات الاربع التي لعبوها مؤخرا في جميع المنافسات.

وفي المجموعة الثانية, أهدر المنتخب المصري (حامل الرقم القياسي في عدد التتويجات القارية بسبع مرات), فرصة تحقيق بداية جيدة بعد سقوطه هو الآخر في فخ التعادل (2-2), امام منتخب موزمبيقي متواضع بدليل احتلاله للمركز الـ111 في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم باكتفائها بنقطة التعادل.

وعند الحديث عن المفاجآت الكبرى في هذه الجولة الاولى من العرس القاري, فان التوقف الاول يكون حتما عند نتيجة منتخب غانا بقيادة جوردان آيو, الذي تجرع خسارة مؤلمة أمام منتخب الرأس الأخضر الطموح و المنظم ب(1-2), الذي نصب نفسه بكل جدارة واستحقاق على كرسي صدارة المجموعة متقدما على بطلين سابقين لأفريقيا.

ناميبيا ...تكتب التاريخ

وفي المجموعة الثالثة, استهل المنتخب السنغالي حامل اللقب, حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل ومقنع امام منتخب غامبيا (3-0), بفضل ثنائية نجمها الصاعد لامين كامارا (20 عاما), الذي تم اختياره كأفضل لاعب شاب في الطبعة السابقة من بطولة افريقيا للاعبين المحليين, التي أقيمت العام الماضي في الجزائر وتوجت بها السنغال. ويتربع اللاعب من نادي ميتز (فرنسا) على صدارة ترتيب الهدافين برصيد هدفين.

و بالمقابل, خيبت الكاميرون (صاحب المركز الثالث) في النسخة السابقة التي لعبت على أرضه, آمال جماهيره بعد الأداء الهزيل الذي قدمه في المواجهة الاولى امام غينيا واكتفائه بنتيجة التعادل (1-1), الثالث على التوالي لمنتخب "الأسود غير المروضة" في جميع المسابقات.

من جهته, لم يعكس اداء المنتخب التونسي مركزه كثالث منتخب قاري في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), بعد هزيمته المفاجئة يوم الثلاثاء أمام ناميبيا بنتيجة (0-1) في مقابلة لعبت بملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو.

وبهذا الفوز يكون منتخب ناميبيا قد نجح في تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته الاربع في نهائية كاس افريقيا, ليدخل بذلك المنتخب ونجمه ديون هوتو تاريخ كرة القدم الناميبية بعد تحقيقه لهدف الفوز لبلاده بضربة رأسية رائعة في نهاية المباراة (الدقيقة 88).

وفي المباراة الأخرى لحساب المجموعة الخامسة، حقق "نسور" مالي فوزا ثمينا (2-0) على جنوب أفريقيا الذي يقوده البلجيكي هوغو بروس, المدرب السابق لفريقي شبيبة القبائل ونصر حسين داي.

ويؤكد منتخب مالي بهذه النتيجة بقيادة المدرب إريك سيكو تشيل الديناميكية الجدية التي تتواجد فيها تشكيلته حاليا بتحقيقها لتسع مقابلات دون هزيمة في كافة المسابقات.

وتعود آخر انتكاسة لمنتخب مالي إلى 28 مارس 2023, عندما انهزم أمام غامبيا (1-0) في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأخيرا, في المجموعة السادسة, تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية وزامبيا ب(1-1), في مباراة أقيمت بملعب لوران بوكو في سان بيدرو و حسمت امورها في الشوط الأول, عندما افتتح الزامبيون باب التسجيل عبر كانغوا في الدقيقة الـ(23) قبل أن يعدل "الفهود" النتيجة بعدها مباشرة بواسطة فضل ويسا (الدقيقة ال27).

وخلال المباريات الـ12 التي لعبت حتى الآن, تم تسجيل 27 هدفا, بما في ذلك 3 بواسطة ضربات الجزاء, بمتوسط ??2.25 هدف في كل مباراة. كما حسمت نتيجة التعادل نتيجة خمس مقابلات فيما لم تنتهي أي مباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وتم توزيع اثنين وأربعين (42) بطاقة صفراء, أي بمعدل 3.5 بطاقة في المباراة الواحدة, مقابل 3 بطاقات حمراء, وتبقى النتيجة الاكثر حضور هي 1-1 (4 مرات) و المباراة الأكثر تسجيلا للأهداف هي مباراة مصر ضد موزمبيق (2-2).

و تبدأ منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 هذا الخميس بثلاث مباريات في البرنامج, اثنتان عن المجموعة الأولى التي يلتقي فيها منتخب غينيا الاستوائية بمنتخب غينيا بيساو بداية من الساعة الثالثة (00ر15سا) و الثانية تجمع بين منتخب كوت ديفوار و نيجريا بداية من الساعة (00ر18سا), بالإضافة الى لقاء عن المجموعة الثانية بين مصر وغانا على الساعة ال(00ر21سا).