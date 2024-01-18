كرة القدم: الفيفا تكشف عن قائمة الحكام الدوليين الجزائريين  لسنة

زيوريخ(سويسرا)- كشفت الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) يوم الاربعاء على قائمة الحكام الدوليين لسنة 2024 من بينهم 24 جزائريا.

ومن بين هؤلاء الجزائريين، يوجد حكمة لكرة القدم داخل القاعة، وردة شناي، التي تسجل دخولها قائمة الفيفا لأول مرة، فيما تواجدت بقية الأسماء من قبل.

ويشار أن الحكم الرئيسي مصطفى غربال (2014) والحكمين المساعدين: مقران غوراري (2014) و محمد سراج (2014) يعدون الأقدم في قائمة الفيفا.

قائمة الحكام الجزائريين الدوليين الذين اختارتهم الفيفا لسنة 2024 :

حكام رئيسيون :

سيدات :

لمياء عثمان (2018)

غادة محات (2022)

رجال :

لطفي بكواسة (حكم رئيسي منذ 2016)

لحلو بن براهم (حكم رئيسي وحكم فيديو منذ 2016)

حسام بن يحي (حكم رئيسي منذ 2023)

نبيل بوخالفة (حكم رئيسي منذ 2017)

يوسف قاموح (حكم رئيسي منذ 2022)

مصطفى غربال (حكم رئيسي وحكم فيديو منذ 2014)

جواد توابتي (حكم رئيسي منذ 2023)

كرة القدم / حكام مساعدون :

سيدات :

سارة كماد (2022)

أسماء وهاب (2018)

رجال :

عادل عبان (2022)

محمد بن عميرة (2023)

حمزة بوزيت (2022)

براهيم الحملاوي (2014)

مقران غوراري (2014)

محمد سراج (2014)

أكرم زرهوني (2017)

حكام كرة القدم داخل القاعة :

سيدات :

وردة شناي (2024)

مليكة شيخاوي (202

3)

رجال :

عمار بلهزان (2020)

عادل شناوة (2020)

حكام كرة القدم الشاطئية :

رجال :

زكريا عروي (2022)

رياض زرات (2023).