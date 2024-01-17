كأس إفريقيا للأمم 2023: الغاني أندري أيو و التونسي يوسف مساكني يدخلان تاريخ المنافسة القارية

أبيدجان - إستطاع الثنائي الدولي الغاني، أندري أيو و التونسي، يوسف المساكني تعديل الرقم القياسي لنجم منتخب الكاميرون السابق، ريغوبرت سونغ، والأسطورة المصرية، أحمد حسن، في عدد المشاركات في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم والمقدر ب 8 مشاركات.

أصبح هذا الإنجاز الآن يملكه 4 لاعبين، بعدما اقتصر منذ عام 2010 على الدولي الكاميروني السابق، ريغوبرت سونغ والمصري أحمد حسن ليلتحق بهما في نسخة كأس إفريقيا للأمم، كوت ديفوار 2023 الثنائي، أندري أيو والتونسي يوسف مساكني، البالغين من العمر 34 و33 سنة على التوالي.

شارك، أندري أيو، في أول نهائيات كأس إفريقيا سنة 2008، خلال النسخة التي أقيمت في بلاده، وكان عمره آنذاك 18 عاما فقط. منذ ذلك الحين، غاب عن نسخة 2013 فقط، بعد استبعاده من طرف مدربه، جيمس كويسي أبياه، بعد التحاقه بتربص المنتخب الغاني بعد الموعد النهائي المحدد، حيث كان ذلك التأخير ناتج عن إصابة. يملك لاعب لوهافر 118 مشاركة مع منتخب بلده مع غانا، منها 35 في كأس إفريقيا، و24 هدفا.

و يحمل، يوسف المساكني، ألوان المنتخب التونسي منذ عام 2009. شارك متوسط الميدان الهجومي، الذي يلعب في نادي العربي القطري مع "نسور قرطاج" في جميع نسخ كأس إفريقيا للأمم منذ سنة 2010. كانت مشاركته في مباراة تونس وناميبيا، امس الثلاثاء 16 يناير، هي المباراة الدولية رقم 100، سجل من خلالها 23 هدفا.

و قد شارك، ريغوبرت سونغ، وأحمد حسن، في 8 نسخ من كأس إفريقيا للأمم بين عامي 1996 إلى غاية 2010، فاز الكاميروني بلقبين، خلال نسختي 2000 و2002، بينما توج المصري بـ 4 ألقاب، سنوات 1998، 2006، 2008 و2008.

من ناحية أخرى، لم يتذوق الثنائي، أيو ومساكني، على الرغم من هذه الخبرة الطويلة في المنافسة، متعة التتويج القاري. كان الغاني قريبا جدا من تحقيق ذلك، حيث خسر نهائيين، سنة 2010 أمام مصر وفي عام 2015 أمام كوت ديفوار. يظل أفضل مشوار للتونسي، هو المركز الرابع الذي حصل عليه "نسور قرطاج" في عام 2019 بمصر.