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كأس إفريقيا للأمم 2023 (بوركينا فاسو): "نطمح للفوز على الجزائر من أجل التأهل للدور ثمن النهائي"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 20:00     الفئـة : رياضــة
كأس إفريقيا للأمم 2023 (بوركينا فاسو): &quot;نطمح للفوز على الجزائر من أجل التأهل للدور ثمن النهائي&quot;

بواكي (كوت ديفوار) - صرح مهاجم و قائد منتخب بوركنا فاسو لكرة القدم برتران تراوري، بأن فريقه يطمح للفوز يوم السبت على الجزائر بملعب السلام ببواكي (سا 00ر15 بتوقيت الجزائر) لبصم تأشيرة التأهل للدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم 2023 (المؤجلة إلى 2024)، بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).

و قال لاعب أستون فيلا (القسم الانجليزي الممتاز) يوم أمس الثلاثاء عقب الفوز على موريتانيا (1-0): "حتى و ان حققنا انطلاقة موفقة في الدورة, فهذا لن يغير شيئا في طريقة خوض مباراتنا القادمة أمام الجزائر. و يتمثل هدفنا في التأهل بسرعة للدور المقبل, و لتحقيق هذا الهدف, علينا الفوز على الجزائر. كنا نرغب في الفوز بالمباراة الأولى بأي ثمن, و الآن سنحضر جيدا لتحقيق ثاني انتصار لنا في البطولة".

و كان المهاجم البوركينابي (28 سنة) قد أقحم في الشوط الثاني (د 73) حيث أنقد فريقه من الفخ الموريتاني بتسجيله الهدف الوحيد للمباراة عن طريق ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع (د90 + 6). من جهته اكتفى المنتخب الجزائري بالتعادل أمام أنغولا (1-1).

و أضاف تراوري: "كنا نريد تحقيق بداية ناجحة في هذه المنافسة, أتمنى أن يسمح لنا هذا الفوز بالتقدم تدريجيا في مشوار المنافسة. و كثيرا ما حقق منتخبنا بداية قوية في الكان. ففي النسخة الأخيرة ل2021 بالكاميرون, لعبنا مباراة بطولية أمام منتخب البلد المنظم, الكاميرون, لكننا خسرنا (2-1), وهو ما حفزنا كثيرا لبقية المشوار. فالفوز المسجل أمام موريتانيا سيحفزنا أيضا".

يذكر ان مشاركة نجم منتخب بوركينا فاسو في الموعد الإيفواري كانت محل شكوك بسبب إصابة كان يعاني منها لاعب استون فيلا الانجليزي, لكنه نجح في التعافي ليكون حاضرا في قائمة اللاعبين الذين استدعهم الناخب الفرنسي هوبير فيلود.

و أكد تراوري قائلا: "ليس بوسعي القول بأنني سأكون أساسيا, الوقت مبكر للتطرق لهذا الموضوع. سنرى ذلك مع الطاقم الفني, و المحضر البدني و المدلك. المهم بالنسبة لي أن ألبي الدعوة في 10 دقائق أو 90 دقيقة, و أن أكون جاهزا بدنيا و معنويا لمساعدة زملائي".

و بخصوص الهدف المسطر لبوركينا فاسو في مشاركتها الثالثة عشرة في كأس إفريقيا, أوضح اللاعب السابق لأولمبيك ليون بأن زملاءه عازمون على الذهاب إلى نهاية المطاف.

و ختم يقول: "لقد حان الوقت لبوركينا فاسو باستهداف اللقب. خضنا مباراة نهائية في 2013, و انهينا دورة 2017 في المركز الثالث, و دورتي 1998 و 2021 في الصف الرابع, و لتحقيق أفضل نتيجة في كوت ديفوار, علينا بلوغ نهاية المطاف, وهو ما سنسعى القيام به".

عقب الجولة الأولى, تحتل بوركينا فاسو المركز الأول للمجموعة الرابعة بمجموع 3 نقاط, متبوعة بالجزائر و أنغولا (1 ن) بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بدون رصيد.

للتذكير يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى الدور الثمن النهائي من المنافسة.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 جانفي 2024 19:21
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كأس إفريقيا للأمم 2023 (بوركينا فاسو): "نطمح للفوز على الجزائر من أجل التأهل للدور ثمن النهائي"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 20:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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