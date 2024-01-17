كرة القدم داخل القاعة/كأس إفريقيا للأمم-2024 : مباراة ليبيا-الجزائر يوم 3 فبراير بمدينة مصراتة

طرابلس - تقام مباراة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم داخل القاعة و نظيره الليبي في ذهاب تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2024 داخل القاعة، يوم 3 فبراير المقبل بمدينة مصراتة الليبية، حسب ما أعلنه الإتحاد الليبي لكرة القدم يوم الأربعاء.

و سيلعب الفريق الجزائري الذي يشرف عليه المدرب نور الدين بن عمروش, مباراة الإياب بالجزائر ما بين 9 و 11 فبراير المقبل.

و يتأهل الفائز في المباراتين للمرحلة النهائية للمنافسة القارية التي ستجرى في شهر أبريل المقبل ببلد سيتم تعيينه لاحقا بعد اعتذار الموزمبيق عن تنظيمها.

و ستكون مهمة "الخضر" صعبة للغاية حيث توج الفريق الليبي باللقب القاري في نسخة 2008 كما احتل المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي جرت عام 2020 بالمغرب عقب انهزامه في المباراة الترتيبية أمام أنغولا.

و استعدادا لهذا الموعد, أجرت التشكيلة الجزائرية تربصا ما بين 10 و 18 ديسمبر الفارط تخللته مباراتان وديتان بقاعة حرشة حسان (الجزائر) أمام جمهورية الدومينيكان فازت بهما بنتيجة (8-2 و 5-2).

و يشارك 13 بلدا في المرحلة التصفوية الأخيرة لكأس إفريقيا للأمم-2024 لكرة القدم داخل القاعة.

و تم إعفاء منتخبات مصر و أنغولا و المغرب من الدور التصفوي الأخير و تأهلها مباشرة للمرحلة النهائية كونها الأحسن تصنيفا.

و تلعب المنتخبات 10 المتبقية، الدور التصفوي الأخير (ذهابا و إيابا) بخروج المغلوب لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة لتلتحق بذلك منتخبات مصر وأنغولا و المغرب في المرحلة النهائية التي ستعرف مشاركة ثمانية منتخبات فقط.

فيما يلي برنامج الدور التصفوي: