تجذيف/بطولة الجزائر داخل القاعة: طبعة 2024 يومي 9 و10 فبراير بعنابة

الجزائر - تقام طبعة 2024 للبطولة الوطنية للتجذيف داخل القاعة يومي 9 و10 فبراير المقبل بعنابة، حسب ما علمت/وأج يوم الأربعاء من المنظمين.

و أوضحت الهيئة الفديرالية ان التظاهرة الرياضية التي ستقام بالقاعة متعددة الرياضات "شهر الدين شحلف" , ستعرف مشاركة 200 جذاف (رجال وسيدات), يمثلون 19 ناديا من مختلف ولايات الوطن.

و يتضمن برنامج المنافسة العديد من المسابقات في الفردي وحسب الفرق, مفتوحة لكل الفئات العمرية. وتجرى المسابقات على مسافتين 500م و 2000م سواء في الاوزان الخفيفة او الثقيلة.

و جرت الطبعة الماضية للبطولة الوطنية في التجذيف داخل القاعة يومي 11 و12 فبراير 2023 , بالقاعة متعددة الرياضات "حسن موتشو" بعين البنيان (الجزائر العاصمة).

و شهدت هذا الحدث أيضا, مشاركة اكثر من 200 جذاف (رجال وسيدات), تابعين لـ14 ناديا من الرابطات الولائية, الجزائر, عنابة, وهران, ميلة وعين الدفلى.