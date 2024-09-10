Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تجذيف/بطولة الجزائر داخل القاعة: طبعة 2024 يومي 9 و10 فبراير بعنابة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 16:07     الفئـة : رياضــة

 

الجزائر - تقام طبعة 2024 للبطولة الوطنية للتجذيف داخل القاعة يومي 9 و10 فبراير المقبل بعنابة، حسب ما علمت/وأج يوم الأربعاء من المنظمين.

و أوضحت الهيئة الفديرالية ان التظاهرة الرياضية التي ستقام بالقاعة متعددة الرياضات "شهر الدين شحلف" , ستعرف مشاركة 200 جذاف (رجال وسيدات), يمثلون 19 ناديا من مختلف ولايات الوطن.

و يتضمن برنامج المنافسة العديد من المسابقات في الفردي وحسب الفرق, مفتوحة لكل الفئات العمرية. وتجرى المسابقات على مسافتين 500م و 2000م سواء في الاوزان الخفيفة او الثقيلة.

و جرت الطبعة الماضية للبطولة الوطنية في التجذيف داخل القاعة يومي 11 و12 فبراير 2023 , بالقاعة متعددة الرياضات "حسن موتشو" بعين البنيان (الجزائر العاصمة).

و شهدت هذا الحدث أيضا, مشاركة اكثر من 200 جذاف (رجال وسيدات), تابعين لـ14 ناديا من الرابطات الولائية, الجزائر, عنابة, وهران, ميلة وعين الدفلى.

كلـمات مفتـاحيــة :
تجذيف/بطولة الجزائر داخل القاعة: طبعة 2024 يومي 9 و10 فبراير بعنابة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 16:07     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.17

البرلمان العربي يعقد جلسة عامة يوم الأحد المقبل لبحث الأوضاع العربية الراهنة

24.01.17

رئيس الوزراء الفلسطيني: على المجتمع الدولي وقف حرب "الإبادة" الصهيونية في حق الفلسطينيين

24.01.17

غوتيريس يجدد دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة

24.01.17

تأزم الحالة الصحية للمعتقل السياسي الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ بسجن مغربي

24.01.17

فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول إستمرار جرائم العدوان على غزة

24.01.17

إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 362 منذ 7 أكتوبر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.15

المجلس الشعبي الوطني يخصص مساعدات معتبرة لفائدة الشعب الفلسطيني

24.01.15

رئيس حزب "صوت الشعب" يؤكد على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية

24.01.15

شنقريحة: على كل الوطنيين المخلصين الإلتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة

24.01.16

وزير خارجية موريتانيا يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وبلاده

24.01.16

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الموريتاني

24.01.15

تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد