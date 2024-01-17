كأس إفريقيا للأمم 2023 /الجزائر: الخضر...التركيز الأن على مواجهة بوركينا فاسو المقبلة

بواكي (كوت ديفوار) - بعد التعثر في خرجته الأولى في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 (المؤجلة إلى 2024)، بإكتفائه بتعادل مخيب (1-1) أمام منتخب أنغول، سيكون المنتخب الوطني الجزائري أمام حتمية تحقيق الإستفاقة في المواجهة الثانية أمام بوركينا فاسو في المواجهة المقررة ليوم السبت بملعب السلام ببواكي بداية من الساعة ال00ر15 بتوقيت الجزائر (المجموعة الرابعة).

ففي سيناريو مشابه لذلك الذي عشناه في الدورة السابقة بالكاميرون (التعادل في المقابلة الاولى امام سيراليون 0-0), وضع المنتخب الوطني نفسه تحت الضغط و بات امام حتمية تجاوز عقبة الخيول البوركينابية الفائزة يوم امس الثلاثاء امام موريتانيا بنتيجة (1-0) بفضل الهدف الذي سجله ببرتران تراوري عن طريق ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع (90 + 5).

فبعد تعادل بطعم الهزيمة امام المنتخب الانغولي, حرص رفاق يوسف عطال على تجاوز هذه الكبوة بسرعة وتحويل تركيزهم على التحضير للمواجهة الثانية امام بوركينا فاسو في مواجهة تعد الاقوى في برنامج هذه المجموعة الرابعة.

و بهذا الخصوص, حرص رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على رفع معنويات المنتخب الوطني من خلال تأكيده في تصريح خص به"واج" قائلا : "يتعين علينا الآن طي صفحة أنغولا التي أصبحت الآن جزءا من الماضي ونتطلع إلى المباراة المهمة أمام بوركينا فاسو والتي يجب علينا الفوز بها بالتأكيد. أنا مقتنع بأن اللاعبين سيكونون قادرين على رد الاعتبار".

و غداة مقابلة انغولا, استأنفت عناصر المنتخب الوطني تحضيراتها بالثانوية الرياضية ببواكي, حيث اكتفت التشكيلة الاساسية التي خاضت مواجهة انغولا بتمارين استرخاء واسترجاع فيما اجرت بقية المجموعة تحضيراتها بشكل عادي وفق البرنامج المسطر.

و من جانبه, تنقل الناخب الوطني جمال بلماضي رفقة القائد رياض محرز و المدافع عيسى ماندي الى ملعب بواكي لمتابعة مجريات مقابلة بوركينا فاسو مع موريتانيا من اجل أخذ فكرة واضحة عن قرب عن المنافسين المقبلين للخضر في هذا الدور الاول.

بلماضي ... يفرض السرية في العمل

و تحسبا لمواجهة بوركينا فاسو, اعتمد الناخب الوطني على السرية التامة في عمله مع المجموعة قبل ثلاث ايام من المواجهة الحاسمة مع منتخب بوركينا فاسو.

فبعيدا عن عدسات الكاميرات, فضل بلماضي ابعاد مجموعته عن الاضواء واختار اجراء الحصة التدريبية التي اجراها المنتخب يوم الثلاثاء (00ر14سا) امام ابواب موصدة.

و يعد المنتخب الوطني الجزائري الوحيد في المجموعة الرابعة الذي اختار العمل بعيدا عن انظار الصحفيين, باعتبار ان الحصص التدريبية لبقية المنتخبات المقررة لليوم الاربعاء مفتوحة امام الصحفيين لمدة 15 دقيقة بالنسبة لبوركينا فاسو و انغولا و مفتوحة بشكل كلي بالنسبة لمنتخب موريتانيا.

و يحرص الناخب الوطني على تدارك التعثر امام انغولا من خلال استخلاص الدروس من هفوات المقابلة الاولى وتجنبها في مواجهة بوركينا فاسو الذي يبقى على الورق من بين اقوى المنتخبات في المجموعة و الدورة بشكل عام.

و الاكيد ان الناخب الوطني يكون قد وقف على نقاط قوة وضعف منتخب الخيول البوركينابية خاصة بعد متابعته له في مواجهة موريتانيا, خاصة وان هذا المنتخب يتمتع بفرديات جيدة و يملك من المؤهلات ما يجعله قادرا على خلق صعوبات كبيرة للمنتخب الوطني.

و تعي التشكيلة الوطنية جيدا صعوبة المهمة, امام منافس نصب نفسه في صدارة المجموعة بفضل الفوز في المواجهة الاولى و سيسعى جاهدا لتحصين نفسه في المواجهة الثانية امام المنتخب الوطني الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة رفقة انغولا بنقطة واحدة فيما يحتل منتخب موريتنيا المركز الاخير بدون رصيد.

للتذكير يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربع فرق تحتل المركز الثالث إلى الدور الثمن النهائي من المنافسة.