الرابطة الأولى "موبيليس" /الجولة الـ14:  اندية المقدمة من اجل تعزيز مكتسباتها

الجزائر - ستسعى أندية المقدمة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، إلى الاحتفاظ بصفوفها في الهرم الاعلى لجدول الترتيب وذلك بمناسبة إجراء مباريات الجولة الـ14 المقررة كلها يوم الجمعة والتي قد تحمل في طياتها مفاجآت.

فريق مولودية الجزائر, متصدر بطولة, سيكون أمام فرصة العودة إلى سكة الانتصارات بمناسبة استضافته اتحاد بسكرة، في وقت يتنقل وصيفه اتحاد خنشلة لمواجهة نجم مقرة من أجل مواصلة المطاردة.

ويسعى الرائد مولودية الجزائر (الأول، 30 ن) إلى تجديد العهد مع الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات في الخرجات الأخيرة ضد كل من الجارين اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد (0-0)، بالإضافة إلى لقاء الكلاسيكو ضد شبيبة القبائل (1-1). ومن أجل تحقيق هذا المبتغى يتوجب على المدرب الفرنسي للمولودية، باتريس بوميل، إيجاد الحلول الفنية اللازمة خاصة في الشق الهجومي الذي يبدو أنه تأثر بغياب هداف الفريق يوسف بلايلي، المتواجد مع المنتخب الجزائري للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الجارية بكوت ديفورا.

بالمقابل سيحاول أبناء مدينة "الزيبان" الظهور بوجه مشرف في الصرح الأولمبي من أجل الرجوع إلى الديار بنتيجة إيجابية، لا سيما وأنهم لم يقعوا في فخ الخسارة منذ أربع جولات (فوز و 3 تعادلات).

بدوره, الوصيف اتحاد خنشلة (الثاني، 22 ن) يعول على الحالة المعنوية الجيدة التي تسود التشكيلة من أجل حصد الفوز الرابع تواليا والاقتراب أكثر من كرسي الريادة، وذلك بمناسبة تنقله لمواجهة نجم مقرة (الـ12، 16 ن), الصعب المنال بعقر داره والطامح لتذوق طعم الانتصار بعد تعثرين في الأسبوعين الأخيرين.

من جانبه, سيقوم وفاق سطيف (الثالث، 21 ن) بسفرية محفوفة المخاطر إلى العاصمة للتباري ضد نادي بارادو (السادس، 20 ن). فبعد خسارة ضد بلوزداد (3-1) و تعادل أمام بن عكنون (1-1) على ملعبه، لا خيار للتشكيلة "السطايفية" سوى تحقيق الانتصار إن أرادت البقاء رفقة ثلاثي الطليعة. غير أن المأموية ستكون معقدة ضد شبان بارادو المتعودين على إحراج "كبار" المحترف الأول، حيث أحرزوا خمسة انتصارات و خمس تعادلات، مقابل ثلاث هزائم فقط.

أمام حامل اللقب, فريق شباب بلوزداد (الرابع، 20 ن) فسيتنقل إلى الشلف لمواجهة الأولمبي المحلي (الـ13، 15 ن) في مقابلة "ثأرية" بما أن "الشلفاوة" حرموا "الشباب" من التتويج بالثنائية بعدما فازوا عليهم في نهائي كأس الجزائر للموسم الماضي.

أبناء "لعقيبة" بلقاءين متأخرين يطمحون لبلوغ خامس جولة دون هزيمة من أجل الاقتراب أكثر من كوكبة الطليعة، بينما يأمل المحليون في تحقيق الاستفاقة عقب تعرضهم لثلاث هزائم متوالية.

كما يهدف شباب قسنطينة (الخامس، 20 ن) إلى تأكيد انتصاره العريض المحقق الأسبوع الفارط في ميدان مولودية وهران (1-4)، وذلك بمناسبة استقباله الصاعد الجديد نجم بن عكنون (الـ14، 8 ن). وتبدو الفرصة مواتية لتشكيلة "السنافر" من أجل نيل كامل الزاد والبقاء على مقربة من فرق المقدمة. فيما سيحاول "النجم" إلى تمديد استفاقته النسبية وبلوغ خامس لقاء دون خسارة (3 تعادلات و فوز وحيد).

وتتضمن هذه الجولة الـ14 مقابلة كلاسيكية بين شبيبة الساورة (السابع، 19 ن) و شبيبة القبائل (الثامن، 18 ن)، حيث يسعى الطرفان لتحقيق النقاط الثلاث، لا سيما أبناء الجنوب الغربي الذين تعرضوا لخسارتين ولم يفوزوا منذ ثلاث جولات. بينما يأمل "الكناري" في تسجيل فوز ثاني تواليا لتفادي الانزلاق نحو أسفل الترتيب.

ويسافر اتحاد الجزائر (التاسع، 11 ن) إلى الجنوب لملاقاة متذيل الترتيب اتحاد سوف (الـ16، 4 ن) بنية حصد الانتصار الرابع تواليا وتأكيد ديناميكيته ثم الارتقاء في سلم الترتيب، خاصة وأن المنافس يعاني سوء النتائج منذ التحاقه بحظيرة النخبة في صعود تاريخي للفريق السوفي.

برنامج المباريات

برنامج مباريات الجولة الـ14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، المقررة يوم الجمعة المقبل :

مولودية البيض - مولودية وهران (30ر15 سا)

نجم مقرة - اتحاد خنشلة (30ر15 سا)

نادي بارادو - وفاق سطيف (30ر15 سا)

اتحاد سوف - اتحاد الجزائر (30ر15 سا)

جمعية الشلف - شباب بلوزداد (45ر15 سا)

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل (00ر16 سا)

شباب قسنطينة - نجم بن عكنون (45ر16 سا)

مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة (00ر18 سا)

الترتيب ن ل

مولودية الجزائر 30 13 اتحاد خنشلة 22 13 وفاق سطيف 21 13

4.شباب بلوزداد 20 10

-- شباب قسنطينة 20 12

-- نادي بارادو 20 13

شبيبة الساورة 19 13

8 شبيبة القبائل 18 12

اتحاد الجزائر 17 11

-- اتحاد بسكرة 17 12

مولودية البيض 16 11

-- نجم مقرة 16 13