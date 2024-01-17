كأس إفريقيا (الجولة الاولى/ المجموعة الثالثة): المنتخب الوطني الجزائري يفوز على الغابون ب31-27

القاهرة - فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد, اليوم الاربعاء, على نظيره الغابوني بنتيجة (31-27), نتيجة الشوط 16-12, في مقابلة تندرج لحساب الجولة الاولى (المجموعة الثالثة) من الطبعة ال26 من بطولة افريقيا المقامة فعالياتها بمصر في الفترة الممتدة من 17 الى 27 يناير الجاري بمشاركة 16 دولة .

وبهذا الفوز يكون رفاق الظهير الايمن,- المتألق حاج صدوق الذي اختير كأحسن لاعب في المقابلة -, قد استهلوا مشوارهم في هذا الموعد القاري بشكل جيد, بعد تجاوزهم لعقبة منتخب الغابون الذي سبق لهم الفوز عليه سنة 2022 بنتيجة (25- 23), والذي يبقى منتخب جيد خلق صعوبات كبيرة للمنتخب الوطني بدليل تمكنه من تعديل النتيجة في الشوط الثاني من المقابلة (16-16 و17-17).

ورغم هذه الصعوبة, الا ان "الخضر" نجحوا في العودة مجددا بفضل الخدمات الكبيرة لصانع الالعاب, مسعود بركوس, لاعب نادي ايستر (القسم الثاني الفرنسي) الذي تقمص ألوان المنتخب الوطني الجزائري في 176 مقابلة سجل خلالها 763 هدفا.

ويجمع اللقاء الثاني لحساب المجموعة الثالثة اليوم الاربعاء(00ر11سا), منتخب ليبيا بالمغرب, فيما يلاقي "الخضر" في المواجهة الثانية يوم الجمعة (19 يناير) المنتخب الليبي قبل استكمال هذا الدور بملاقاة التشكيلة المغربية يوم الاحد المقبل (21 يناير).

ومعلوم ان الناخب الوطني لكرة اليد فاروق دهيلي, كان قد اختار 18 لاعبا لخوض غمار الطبعة ال26 من البطولة الافريقية للكرة الصغيرة (مصر 2024).

ويقتطع المنتخب المتوج بلقب هذه النسخة الـ26 تأشيرة التأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024), فيما يخوض منشط النهائي الآخر دورة تأهيلية في شهر مارس المقبل.

بالمقابل, سيمثل اصحاب المراكز الخمسة الأوائل في البطولة الافريقية, القارة السمراء في كأس العالم 2025 المقرر اقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج.