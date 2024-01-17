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كأس أمم إفريقيا: ناميبيا تفوز على تونس (1-0) وتحقق المفاجأة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 08:16     الفئـة : رياضــة
كأس أمم إفريقيا: ناميبيا تفوز على تونس (1-0) وتحقق المفاجأة

كورهوغو (كوت ديفوار) -  حقق منتخب ناميبيا المفاجأة بعدما فاز على نظيره التونسي بنتيجة (1-0) الشوط الاول (0-0)، مساء يوم الثلاثاء بمدينة كورهوغو في اطار الجولة الاولى عن المجموعة الخامسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم -2023  (المؤجلة إلى 2024) الجارية بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).

وسجل هدف الفوز المهاجم ديون هوتو في الدقيقة (88) مستغلا هفوة في دفاع تونس.

وبهذا تحقق ناميبيا أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس افريقيا للأمم، علما أنها رابع مشاركة لهذا الفريق.

ولحساب نفس الجولة يلتقي سهرة اليوم الثلاثاء على (00ر21) منتخب مالي بنظيره من جنوب افريقيا بنفس الملعب.

وبفضل هذا الفوز التاريخي، يحصد الـ"برايف واريورز" أول ثلاث نقاط لهم في انتظار المواجهة القادمة أمام الجار جنوب افريقيا يوم الأحد على نفس الملعب.

بالمقابل، تتعقد مهمة "نسور قرطاج" في بلوغ الدور الثاني بسبب هذه الخسارة، سيما وأنهم سيكونون على موعد صعب خلال الجولة الثانية عندما يلاقون منتخب مالي القوي بكورهوغو أيضا.

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كأس أمم إفريقيا: ناميبيا تفوز على تونس (1-0) وتحقق المفاجأة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 08:16     الفئـة : رياضــة   شارك

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