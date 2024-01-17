كأس إفريقيا للأمم -2023 (الجزائر) : "الآن، علينا أن نفكر في الفوز أمام بوركينافاسو"

بواكي (كوت ديفوار)- اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) وليد صادي اليوم الثلاثاء أن الفوز أمام بوركينافاسو يوم السبت المقبل (00ر15 بتوقيت الجزائر) "يعد جد مهم" ، غداة التعثر أمام أنغولا (1-1) أمس الاثنين بملعب "السلام" ببواكي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).

و أوضح صادي في تصريح لوأج قائلا : "كنا نود أن نبدأ المنافسة الإفريقية بفوز يسمح لنا بالبدء بشكل مثالي، لكن لسوء الحظ لم يكن الأمر كذلك. كرة القدم قاسية في بعض الأحيان. علينا تدارك الأمر و تحقيق الفوز أمام بوركينافاسو".

و أمام حوالي 500 مناصر جزائري، افتتح الخضر التسجيل عن طريق المهاجم بغداد بونجاح (د18) قبل أن يعدل منتخب أنغولا النتيجة في الشوط الثاني بركلة جزاء سجلها مبولولو (د68). وفي المباراة الأخرى من المجموعة الرابعة، فازت بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء أمام موريتانيا (1-0) بركلة جزاء سجلها بيرتران طراوري (90+5).

"خلال الفترة الأولى، سيطرنا على الكرة من البداية إلى النهاية، وكان بإمكاننا العودة إلى غرف الملابس بنتيجة أفضل. لكن في الشوط الثاني، كان هناك تراجع في نمط اللعب، وهو الأمر الذي سمح للمنافس باستعادة الثقة والتعادل" مضيفا أن "جميع المنافسين يجندون أنفسهم عندما يتعلق الأمر بمواجهة الجزائر، فهو الفريق الذي يجب التغلب عليه".

وتابع صادي : "يجب علينا الآن طي صفحة أنغولا التي أصبحت الآن جزءا من الماضي، ونتطلع إلى المباراة المهمة أمام بوركينا فاسو والتي يجب علينا الفوز بها بالتأكيد. أنا مقتنع بأن اللاعبين سيكونون قادرين على رد الاعتبار. التعثر في بداية المنافسة يمكن أن يحدث لأي فريق." داعيا إلى دعم المنتخب الوطني في بداية هذه المنافسة الافريقية.

"يجب على الجميع دعم المنتخب الوطني في هذه الفترات ، المناصرون والصحافة الجزائرية هنا في بواكي. نحن بحاجة إلى مزيد من الهدوء. اللاعبون عازمون على تدارك الأمر".

ووصل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى بواكي يوم الجمعة الفارط حيث حضر حفل افتتاح النسخة 34 في اليوم التالي.

"بصفتي رئيسا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أود أن أشكر السلطات الإيفوارية على الظروف الجيدة حيث لا ينقصنا أي شيء. وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي للمباريات في بواكي، كل شيء يسير كما هو مخطط له و التنظيم لا يشوبه خلل لذا علينا أن نهنئهم"، يختتم بالقول صادي.