كأس افريقيا للأمم: سليماني يبلغ عتبة 100 مباراة دولية مع الخضر

بواكي (كوت ديفوار) - دخل المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني تاريخ كرة القدم الجزائرية من بابها الواسع ببلوغه 100 مباراة دولية مع الخضر بمناسبة اللقاء الذى خاضه مساء أمس الاثنين أمام أنغولا (1-1) بملعب السلام ببواكي, لحساب الجولة الاولى (المجموعة الرابعة), لنهائيات كاس إفريقيا للأمم 2023, (المؤجلة إلى 2024), بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).

ودخل الهداف التاريخي الحالي للمنتخب (44 هدفا), و الذي أضحى أحد الدوليين الجزائريين الأكثر مشاركة في تاريخ الفريق الوطني, في الشوط الثاني من المواجهة أمام أنغولا في الدقيقة (67).

و بإمكان لاعب نادي كوريتيبا البرازيلي تحسين إنجازه في حال إقحامه يوم السبت المقبل أمام بوركينا فاسو (سا 00ر15), لحساب الجولة الثانية للمنافسة القارية.

و يحتل المركز الثاني في عدد المقابلات الدولية, الحارس رايس مبولحي (96 مباراة), ثم قائد المنتخب الجزائري, رياض محرز (92) و المدافع عيسى ماندي (91).

و لعب سليماني مباراته الدولية الأولى مع "الخضر" يوم 26 مايو 2012 بمناسبة المباراة الدولية أمام النيجر(3-0). بعدها بأسبوع سجل هدفه الدولي لأول برأسية خلال الفوز على رواندا (4-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب تصفيات كأس العالم-2014 في البرازيل.

و البقية يعرفها الجميع حيث نجح ابن مدينة عين البنيان في التألق تدريجيا خلال مشواره الدولي إلى غاية إزاحة المهاجم عبد الحفيظ تاسفاوت يوم 8 أكتوبر 2021 ليصبح أحسن هداف للفريق الوطني ب 37 هدفا بفضل ثنائيته أمام النيجر (6-1) في تصفيات كأس العالم-2022 .

على الصعيد القاري, التحق الهداف الجزائري في شهر نوفمبر 2023 بالثلاثي الإيفواري ديديي دروقبا و الكاميروني سامويل إيتو و البوركينابي موموني داغانو في صدارة ترتيب لأحسن الهدافين الأفارقة في التصفيات الإفريقية للمونديال ب 18 هدفا لكل لاعب.

و أوضح سليماني مؤخرا للصحافة قائلا:" أدرك بأني أملك مشوارا طويلا في الميدان, و أعمل كل ما في وسعي للبقاء في أحسن مستوياتي. أحب الجزائر و أريد مواصلة اللعب لأعطي كل شيء للجزائر. أتمنى حضور منافسة الكان-2023 .