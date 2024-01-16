الرابطة الثانية هواة: رائد القبة يعمق الفارق، شباب برج منايل يضيع فرصة الإقتراب من أولمبي آقبو المتعثر

الجزائر - عرفت الجولة 12 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة، التي جرت يوم الثلاثاء، تعميق فريق رائد القبة للفارق في صدارة ترتيب مجموعة وسط غرب، بعدما "قصف" الضيف صفاء خميس مليانة بالثقيل (5-1) مستغلا خسارة ملاحقه ترجي مستغانم خارج الديار أمام شباب المشرية (1-3)، في حين، ضيع شباب برج منايل فرصة الإقتراب من صدارة مجموعة وسط شرق، إثر خسارته على أرضه أمام مولودية باتنة (0-2)، سيما بعد تعثر الرائد أولمبي آقبو على أرضه أمام جمعية الخروب (0-0).

و في مجموعة وسط غرب, "سحق" المتصدر رائد القبة ضيفه صفاء خميس مليانة بخماسية لواحد, فبعدما افتتح الضيوف باب التهديف, استعاد النادي الاخضر والابيض زمام الأمور دك شباك "السكاف" بخماسية كاملة, بقيادة المدرب رزقي رمان, الذي سجل رابع مباراة له مع الفريق دون خسارة (ثلاثة انتصارات وتعادل واحد). هذا الفوز الكبير, يسمح للنادي العاصمي برفع رصيده الى 29 نقطة, معمقا الفارق عن ملاحقه المباشر الى ست نقاط, في حين يتراجع الصفاء الى المركز الثامن ب16 نقطة.

الملاحق ترجي مستغانم, لم يكن في يومه حيث انهزم عند المضيف شباب المشرية (1-3) وهو ما جعل رصيده يتجمد في النقطة الـ23 في الوقت الذي تتنفس فيه المشرية بارتقائها الى المركز العاشر ب14 نقطة.

و استغل غالي معسكر الوضع الصعب الذي يتواجد فيه الضيف نصر حسين داي, ليفوز عليه (1-0) ويرتقي الى المرتبة الثانية مناصفة مع ترجي مستغانم بـ23 نقطة لكل منهما, فيما باتت "سفينة" "النصرية" تغرق بتراجع الفريق الى الصف الـ14 بمجموع 11 نقطة وبخطوة واحدة عن ثاني المهددين بالنزول.

من جهته, عاد شباب تيموشنت بفوز ثمين من الجنوب على حساب شباب غير العبادلة بهدف نظيف, وهو ما سمح له بـ"القفز" الى المرتبة الرابعة رافعا حصيلة نقاطه الى 21, ويبقى نادي العبادلة في الصف الاخير ب6 نقاط.

فيما تراجع نجم القليعة الى المرتبة الخامسة اثر خسارته خارج الديار على يد مستقبل واد سلي (0-1), ليبقى رصيده في النقطة الـ20 مبتعدا قليلا عن كوكبة المقدمة, بينما يسمح الفوز للنادي البرتقالي بالتقدم الى المرتبة التاسعة بـ14 نقطة.

و لم يترك فريقا جمعية وهران ووداد مستغانم الفرصة للضيوف : شبيبة تيارت, اولمبي المدية ليفوزا عليهما (4-2) و (3-0) على التوالي.

و هما الانتصاران اللذان يسمحان للجمعية والوداد بالحفاظ على المركز السادس بـ19 نقطة, بالمقابل, يتراجع "التيارتية" الى الصف 12 بـ12 نقطة مقتربا اكثر من منطقة الخطر بعد اربع مباريات دون فوز. أما أبناء "التيطري" فتراجعوا الى المرتبة ما قبل الاخيرة بعشرة نقاط .

و حقق أمل الأربعاء فوزا مهما في داربي "المتيجة" يسمح له بالارتقاء الى المرتبة الـ11 رافعا رصيده الى 13 نقطة مبتعدا قليلا عن الخطر متقدما على الوداد بخطوة وحيدة (12 ن).

المتصدر أولمبي آقبو يتعثر على أرضه و الملاحق شباب برج منايل يسقط بميدانه

و في مجموعة وسط شرق, اكتفى أولمبي آقبو بالتعادل (0-0) على ميدانه امام ضيفه جمعية الخروب مفوتا فرصة تعميق الفارق.

و رغم التعثر إلا أن الأولمبي يبقى في الريادة بـ29 نقطة, فيما تبقى "الخروبية" في وضع صعب, حيث يحتل الفريق المركز الـ13 بمجموع عشر نقاط وعن نقطة وحيدة عن منطقة الخطر.

في حين ضيع ملاحقه, شباب برج منايل فرصة تقليص الفارق من الرائد, عندما سقط على أرضه أمام الضيف مولودية باتنة (0-2), ليبقى رصيده في النقطة الـ23 في الصف الثاني, بينما يرتقي "البوبية" الى الصف الرابع بمجموع 22 نقطة.

و استفاد شباب باتنة من سقوط برج منايل, ليقتسم معه المرتبة الثانية, عندما هزم الضيف اتحاد خميس الخشنة بهدف نظيف, وهي الخسارة التي تدفع الاتحاد للتراجع الى الصف الخامس بـ19 نقطة.

من جهتهما, حقق فريقا هلال شلغوم العيد و نجم التلاغمة فوزا مهما, على وفاق سور الغزلان ومولودية العلمة تواليا وبنفس النتيجة (1-0).

هذا الفوز يبقي الفريقين في المركزين السابع والثامن على التوالي بـ18 نقطة للهلال و 17 نقطة للنجم الفائز خارج الديار.

و على عكس ذلك, ضيعت مولودية قسنطينة فرصة "مزاحمة" كوكبة المقدمة عندما تعثرت على ارضها امام اتحاد ورقلة بهدف لمثله, حيث يحتل "الموك" الصف الخامس بـ19 نقطة فيما ينفرد ابناء الجنوب بالمركز الثامن بـ14 نقطة.

و إذا بات اتحاد عنابة يتنفس من لقاء لآخر, فإن وضعية اتحاد الحراش وجمعية عين مليلة تتعقد من مباراة الى اخرى, حيث تمكن ابناء "بونة" من الفوز للمرة الثانية على التوالي وذلك أمام الجمعية (1-0), بينما سقط "الحراشية" أمام أولمبي المقرن بالنتيجة نقسها.