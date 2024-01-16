Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:58     الفئـة : رياضــة
كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)

بواكي (كوت ديفوار) - تغلب منتخب بوركينا فاسو على نظيره الموريتاني بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0) عصر يوم الثلاثاء بملعب "السلام" ببواكي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).

و سجل الهدف الوحيد للمنتخب البوركينابي, بيرتران تراوري (د 90+ 5 عن طريق ضربة جزاء).

و لحساب نفس المجموعة, تعادل مساء أمس الاثنين, المنتخب الجزائري و نظيره الأنغولي بنتيجة (1-1).

بعد هذه الجولة تحتل بوركينا فساو المركز الأول برصيد 3 نقاط, أمام الجزائر و أنغولا (نقطة واحدة) بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بدون رصيد.

و خلال الجولة الثانية لنفس المجموعة المقررة يوم السبت 20 يناير ببواكي, سيواجه المنتخب الجزائري نظيره البوركينابي (00ر15 سا) فيما تلعب موريتانيا أمام أنغولا (00ر18 سا).

و يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (كان-2023).

 

  وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الأولى

 

 

 

وضعية المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير)، بعد إجراء الجولة الأولى يومي الاثنين و الثلاثاء:

 

 

 

-- المجموعة الرابعة (الجولة الأولى):

 

الاثنين 15 يناير 2024:

 

الجزائر - أنغولا       1-1

 

الثلاثاء 16 يناير 2024:

 

بوركينافاسو - موريتانيا       1-0

 

الترتيب         نقاط     لعب

 

  1. بوركينا فاسو 3 1
  2. الجزائر 1 1

--. أنغولا             1    1

  1. موريتانيا 0 1

 

 

-- مباريات متبقية --

 

الجولة الثانية (السبت 20 يناير 2024):

 

الجزائر - بوركينافاسو     00ر15 سا ببواكي

موريتانيا - أنغولا     00ر18 سا ببواكي

 

الجولة الثالثة والأخيرة (الثلاثاء 23 يناير 2024):

 

أنغولا - بوركينافاسو 00ر21 سا بياموسوكروموريتانيا - الجزائر      00ر21 سا ببواكي

 

ملاحظة: يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 19:29
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 17:58     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.16

الفلسطينيون دخلوا عام 2024 محاطين بالركام واليأس

24.01.16

عرقاب يستقبل وفدا من شركة "أس أل بي"

24.01.16

أمن ولاية الجزائر: نداء بخصوص مشتبه فيه متورط في قضية نصب وإحتيال

24.01.16

كأس افريقيا للأمم: سليماني يبلغ عتبة 100 مباراة دولية مع الخضر

24.01.16

كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم 2024 رجال: البرنامج الكامل للدورة ال 26

24.01.16

شنقريحة يشرف على تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.15

المجلس الشعبي الوطني يخصص مساعدات معتبرة لفائدة الشعب الفلسطيني

24.01.15

رئيس حزب "صوت الشعب" يؤكد على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية

24.01.15

شنقريحة: على كل الوطنيين المخلصين الإلتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة

24.01.15

تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد

24.01.15

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب "صوت الشعب"

24.01.15

مجلس الأمة : عرض نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة