كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)

بواكي (كوت ديفوار) - تغلب منتخب بوركينا فاسو على نظيره الموريتاني بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0) عصر يوم الثلاثاء بملعب "السلام" ببواكي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم -2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).

و سجل الهدف الوحيد للمنتخب البوركينابي, بيرتران تراوري (د 90+ 5 عن طريق ضربة جزاء).

و لحساب نفس المجموعة, تعادل مساء أمس الاثنين, المنتخب الجزائري و نظيره الأنغولي بنتيجة (1-1).

بعد هذه الجولة تحتل بوركينا فساو المركز الأول برصيد 3 نقاط, أمام الجزائر و أنغولا (نقطة واحدة) بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بدون رصيد.

و خلال الجولة الثانية لنفس المجموعة المقررة يوم السبت 20 يناير ببواكي, سيواجه المنتخب الجزائري نظيره البوركينابي (00ر15 سا) فيما تلعب موريتانيا أمام أنغولا (00ر18 سا).

و يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (كان-2023).

وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الأولى

وضعية المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير)، بعد إجراء الجولة الأولى يومي الاثنين و الثلاثاء:

-- المجموعة الرابعة (الجولة الأولى):

الاثنين 15 يناير 2024:

الجزائر - أنغولا 1-1

الثلاثاء 16 يناير 2024:

بوركينافاسو - موريتانيا 1-0

الترتيب نقاط لعب

بوركينا فاسو 3 1 الجزائر 1 1

--. أنغولا 1 1

موريتانيا 0 1

-- مباريات متبقية --

الجولة الثانية (السبت 20 يناير 2024):

الجزائر - بوركينافاسو 00ر15 سا ببواكي

موريتانيا - أنغولا 00ر18 سا ببواكي

الجولة الثالثة والأخيرة (الثلاثاء 23 يناير 2024):

أنغولا - بوركينافاسو 00ر21 سا بياموسوكروموريتانيا - الجزائر 00ر21 سا ببواكي

ملاحظة: يتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.