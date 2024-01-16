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كأس إفريقيا للأمم 2023: برنامج مباريات يوم غد الاربعاء 17 يناير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:59     الفئـة : رياضــة

الجزائر - برنامج المباريات المقررة يوم غد الاربعاء  17 يناير, لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السادسة  لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023  المؤجلة إلى 2024  (13 يناير - 11 فبراير) بكوت ديفوار (بتوقيت الجزائر).

 

الاربعاء 17 يناير 2024:

 

المجموعة السادسة:

 

المغرب - تنزانيا   00ر18سا بسان بيدرو.

 

الكونغو الديمقراطية - زامبيا   00ر21سا  بسان بيدرو.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس إفريقيا للأمم 2023: برنامج مباريات يوم غد الاربعاء 17 يناير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 14:59     الفئـة : رياضــة   شارك

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