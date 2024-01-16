كأس إفريقيا للأمم 2023: برنامج مباريات يوم غد الاربعاء 17 يناير

الاربعاء 17 يناير 2024:
المجموعة السادسة:
المغرب - تنزانيا 00ر18سا بسان بيدرو.
الكونغو الديمقراطية - زامبيا 00ر21سا بسان بيدرو.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - برنامج المباريات المقررة يوم غد الاربعاء 17 يناير, لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السادسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المؤجلة إلى 2024 (13 يناير - 11 فبراير) بكوت ديفوار (بتوقيت الجزائر).
الاربعاء 17 يناير 2024:
المجموعة السادسة:
المغرب - تنزانيا 00ر18سا بسان بيدرو.
الكونغو الديمقراطية - زامبيا 00ر21سا بسان بيدرو.