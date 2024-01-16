بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد 2024 / رجال: تركيبة مجموعات المنافسة

الجزائر - يشارك 16 منتخبا موزعا على أربع مجموعات في الطبعة الـ26 لبطولة افريقيا للأمم 2024 في كرة اليد المقررة من 17 الى 27 يناير 2024 بالقاهرة.

المنتخب الجزائري الذي يشارك في البطولة للمرة الـ24, سيتواجد في طبعة القاهرة في المجموعة الثالثة صحبة المغرب و ليبيا و الغابون.

وسيمثل الفائز بلقب البطولة الافريقية, القارة السمراء في اولمبياد باريس 2024, فيما يشارك المنهزم في النهائي في دورة تصفوية مقررة في شهر مارس المقبل .

وتجدر الاشارة ان اصحاب المراكز الخمسة الاولى سيمثلون القارة السمراء في بطولة العالم 2025 المقررة بكل من كرواتيا الدانمارك والنرويج.

جدير بالذكر بأن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من البطولة الأفريقية للرجال في تونس عام 2020 وفي مصر عام 2022

تركيبة المجموعات :

الفوج الأول : الراس الاخضر- جمهورية الكونغو- زامبيا- رواندا.

الفوج الثاني : مصر-غينيا - الكاميرون- كونغو برازافيل.

الفوج الثالث :الجزائر- الغابون- ليبيا - المغرب

الفوج الرابع : تونس- انغولا-نيجيريا- كينيا.

ثنائي تحكيم جزائري ضمن القائمة المختارة لإدارة البطولة القارية

الجزائر - يتواجد الحكمان الدوليان الجزائريان يوسف بلخيري وسيد علي حميدي, ضمن الاطقم التسعة التي اختارتهم الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد, المختارين لإدارة مقابلات الطبعة ال26 من بطولة إفريقيا لكرة اليد, المقررة في الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري بالقاهرة (مصر).

الثنائي الجزائري سبق لهما وأن شاركا في ادارة العديد من المقابلات في دورات دولية كبرى ابرزها بطولة العالم للرجال والسيدات, وبطولة افريقيا للأمم, فضلا عن مونديال الاندية "سوبر غلوب" العالمي.

ويقتطع المنتخب المتوج بلقب هذه النسخة الـ26 تأشيرة التأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024), فيما يخوض المتأهل للنهائي دورة تأهيلية في شهر مارس المقبل.

وسيمثل اصحاب المراكز الخمسة الأوائل في البطولة الافريقية, القارة السمراء في كأس العالم 2025 المقرر اقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وفيما يلي قائمة حكام بطولة إفريقيا المقبلة بالقاهرة:

يوسف بلخيري- سيد علي حميدي (الجزائر)

عبدولاي فاي- الشيخ محمد فاضل ديوب (السنغال)

بن داهو مكرم- زغلامي رشدي (تونس)

السعيد هايدي- السعيد ياسمينة (مصر)

علاء إمام- هدية حسام ( مصر)

الملوان زكريا- الجحص محمد (المغرب)

كوني عبد الله - يابو جويل زكريا (كوت ديفوار)

محمد شراقي- المنير أشرف (المغرب)

آدم بيرو- أوليفييه كيس (المجر).

النتائج الفنية للمباريات النهائية العشر الأخيرة للمنافسة القارية

الجزائر - النتائج الفنية للمباريات النهائية العشر الأخيرة لبطولة افريقيا للأمم في كرة اليد (رجال), قبل انطلاق النسخة الـ26 المنتظرة بالقاهرة من 17 إلى 27 يناير بمشاركة 16 منتخبا:

السنة البلد المنظم الفائز/المنهزم النتيجة

2004 - مصر مصر - تونس (31-28)

2006 - تونس تونس - مصر (26-21)

2008 - أنغولا مصر - تونس (27-25)

2010 - مصر تونس - مصر (24-21)

2012 - المغرب تونس - الجزائر (23-20)

2014 - الجزائر الجزائر - تونس (25-21)

2016 - مصر مصر - تونس (21-19)

2018 - الغابون تونس - مصر (26-24)

2020- تونس مصر - تونس (27- 23)

2022- مصر مصر - الرأس الأخضر (37-25).

البرنامج الكامل للدورة ال 26

الجزائر - البرنامج الكامل لبطولة افريقيا للأمم 2024 لكرة اليد رجال في نسختها ال 26, المقررة من 17 الى 27 يناير بالقاهرة بمشاركة 16 بلدا من بينها الجزائر.

ويتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الغابون و ليبيا و المغرب:

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في هذه المنافسة القارية على أربع مجموعات من اربعة منتخبات حيث سيتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني الى الدور الربع نهائي, في حين سيلعب صاحبا المركزين الثالث و الرابع منافسة كاس الرئيس.

وسيمثل الفائز بلقب البطولة الافريقية, القارة السمراء في اولمبياد باريس 2024 فيما سيشارك المنهزم في النهائي في دورة تصفوية مقررة في شهر مارس المقبل, فيما ستتاح لأصحاب المراكز الخمسة الاولى, فرصة تمثيل القارة السمراء في بطولة العالم 2025 المقررة بكل من كرواتيا والدانمارك والنرويج .

جدير بالذكر بأن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من البطولة الأفريقية للرجال في تونس عام 2020 وفي مصر عام 2022

برنامج الدورة: (بتوقيت الجزائر)

الاربعاء 17 يناير 2024

00ر08 الجزائر - الغابون (المجموعة الثالثة)

00ر10 تونس - كينيا (المجموعة الرابعة)

00ر12 المغرب- ليبيا ( المجموعة الثالثة)

00ر14 انغولا- نيجيريا (المجموعة الرابعة)

00ر10 جمهورية الكونغو- زامبيا(المجموعة الاولى)

00ر12 الراس الاخضر- رواندا (المجموعة الاولى)

00ر14 الكاميرون- الكونغو (المجموعة الثانية)

00ر16 حفل الافتتاح

00ر18 مصر- غينيا (المجموعة الثانية)

الخميس 18 يناير (يوم راحة)

الجمعة 19 يناير 2024

00ر12 كينيا- انغولا (المجموعة الرابعة)

00ر14 غينيا- الكاميرون (المجموعة الثانية)

00ر16 مصر- الكونغو (المجموعة الثانية)

00ر18 نيجيريا- تونس (المجموعة الرابعة)

00ر12 رواندا- جمهورية الكونغو الديمقراطية (المجموعة الاولى)

00ر14 زامبيا- الراس الاخضر (المجموعة الاولى)

00ر16 ليبيا- الجزائر (المجموعة الثالثة)

00ر18 الغابون - المغرب (المجموعة الثالثة

السبت 20 يناير (يوم راحة)

الاحد 21 يناير 2024

00 ر12 الغابون- ليبيا (المجموعة الثالثة)

00ر14 الكونغو- غينيا (المجموعة الثانية)

00ر16 الكاميرون- مصر (المجموعة الثانية)

00ر18 المغرب- الجزائر (المجموعة الثالثة)

00ر12 نيجيريا- كينيا (المجموعة الرابعة)

00ر14 زامبيا- رواندا (المجموعة الاولى)

00ر16 الراس الاخضر- جمهورية الكونغو (المجموعة الاولى)

00ر18 تونس- انغولا (المجموعة الرابعة)

الاثنين 22 يناير (يوم راحة)

الثلاثاء 23 يناير (الدور ربع النهائي)

00ر12 : الاول عن المجموعة الاولى- الثاني عن المجموعة الثالثة (متأهل 1)

00ر14 : الاول عن المجموعة الثالثة- الثاني عن المجموعة الاولى (متأهل 2)

00ر16 الاول عن المجموعة الثانية- الثاني عن المجموعة الرابعة (متأهل 3)

00ر18 : الاول عن المجموعة الرابعة- الثاني عن المجموعة الثانية (متأهل 4)

الثلاثاء 23 يناير (كاس الرئيس)

00 ر12 : الثالث عن المجموعة الاولى- الرابع عن المجموعة الرابعة

00ر14 : الثالث عن المجموعة الثالثة- الرابع عن المجموعة الرابعة

00ر16 : الثالث عن المجموعة الثانية- الرابع عن المجموعة الرابعة

00ر18 :الثالث عن المجموعة الرابعة- الرابع عن المجموعة الثانية

الخميس 24 يناير (الدور نصف النهائي)

المتأهل رقم 3- المتأهل رقم 4

المتأهل رقم 1 - المتأهل رقم 2

الجمعة 26 يناير

المباراة النهائية لكاس الرئيس

السبت 27 يناير

المباراة النهائية و اللقاء الترتيبي (المركزين الثالث و الرابع) .

السجل الكامل للمنافسة قبل انطلاق النسخة ال 26

الجزائر - السجل الكامل لبطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد (رجال), (كان-2022) قبل انطلاق النسخة السادسة و العشرين للمنافسة بالقاهرة (17 - 27 يناير 2024):

الدورة الأولى (1974) بتونس (تونس)

تونس 2. الكاميرون 3. السنغال

الدورة الثانية (1976) بالجزائر

تونس 2. مصر 3. الجزائر

الدورة الثالثة (1979) ببرازافيل (الكونغو)

تونس 2. مصر 3. الجزائر

الدورة الرابعة (1981) بتونس (تونس)

الجزائر 2. كوت ديفوار 3. تونس

الدورة الخامسة (1983) بالقاهرة (مصر)

الجزائر 2. الكونغو 3. تونس

الدورة السادسة (1985) بلواندا (أنغولا)

الجزائر 2. مصر 3. تونس

الدورة السابعة (1987) بالرباط (المغرب):

الجزائر 2. مصر 3.تونس

الدورة الثامنة (1989) بالجزائر:

الجزائر 2. مصر 3. تونس

الدورة التاسعة (1991) بالقاهرة (مصر):

مصر 2 .الجزائر 3 . تونس

الدورة العاشرة (1992) بياموسوكرو (كوت ديفوار):

مصر 2. تونس 3. الجزائر

الدورة الحادية عشرة (1994) بتونس (تونس):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة الثانية عشرة (1996) بكوتونو (البنين):

الجزائر 2. تونس 3. مصر

الدورة الثالثة عشرة (1998) بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة الرابعة عشرة (2000) بالجزائر:

مصر 2. الجزائر 3. تونس

الدورة الخامسة عشرة (2002) بالدار البيضاء (المغرب):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة السادسة عشرة (2004) بالقاهرة (مصر):

1.مصر 2. تونس 3. انغولا

الدورة السابعة عشرة (2006) بتونس (تونس):

1.تونس 2. مصر 3. المغرب

الدورة الثامنة عشرة (2008) بلواندا (أنغولا):

مصر 2. تونس 3. الجزائر

الدورة التاسعة عشرة (2010) بالقاهرة (مصر):

تونس 2. مصر 3. الجزائر

الدورة العشرون (2012) بالرباط و سلا (المغرب):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة الواحدة والعشرون (2014) بالجزائر:

الجزائر 2. تونس 3. مصر.

الدورة الثانية والعشرون (2016) بمصر:

مصر 2. تونس 3. أنغولا

الدورة الثالثة والعشرون (2018) بالغابون:

تونس 2. مصر. .3. الجزائر

الدورة الرابعة والعشرون (2020) بتونس:

مصر 2. تونس 3. الجزائر .

الدورة الخامسة والعشرون (2022) بالقاهرة (مصر) :

مصر 2. الرأس الأخضر 3. المغرب

الدورة السادسة والعشرون (2024) بالقاهرة (مصر) :