كأس أمم إفريقيا: الجزائر تكتفي بالتعادل أمام أنغولا في خرجتها الاولى (1-1)

بواكي (كوت ديفوار) - اكتفى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بالتعادل الايجابي (1-1) أمام نظيره الأنغولي، الشوط الأول (1-0)، سهرة اليوم الاثنين بملعب "السلام" ببواكي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير).

وافتتح "الخضر" مبكرا بوابة التهديف بواسطة المهاجم بغداد بنجاح (د 19)، وفي الشوط الثاني تمكنت أنغولا من تعديل الكفة من مابلولو بواسطة ركلة جزاء (د 67).

وعلى ضوء هذه النتيجة يحتل المنتخب الجزائري ريادة جدول ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد 1 مناصفة مع أنغولا، وذلك في انتظار إجراء اللقاء الثاني لهذه المجموعة الذي سيجمع بين بوركينافاسو - موريتانيا غدا الثلاثاء (00ر15سا) ببواكي.

وخلال الجولة الثانية لنفس المجموعة المقررة يوم السبت 20 يناير ببواكي، سيواجه "محاربو الصحراء" منتخب بوركينافاسو (00ر15 سا) في أصعب مباراة للتشكيلة الوطنية في هذا الدور الأول من المنافسة، بينما تواجه موريتانيا منتخب أنغولا (00ر18 سا).

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها من ضمن المجموعات الست لهذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (كان-2023).