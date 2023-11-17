الرابطة الثانية هواة /مجموعة وسط-غرب/الجولة الخامسة/: ترجي مستغانم يتعثر والوصيف رائد القبة يسقط بالشلف

الجزائر - تعثر رائد مجموعة وسط-غرب لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, ترجي مستغانم, للمرة الأولى هذا الموسم حينما فرض عليه التعادل من طرف مضيفه نجم القليعة (0-0), كما أهدر وصيفه رائد القبة هذه الفرصة للانقضاض على الطليعة بعد خسارته الاولى هذا الموسم بميدان مستقبل وادي سلي (1-2), اليوم الجمعة, لحساب الجولة الخامسة.

انتهت قمة هذه الجولة التي جرت بملعب حجوط, بتسجيل أول تعثر للمتصدر ترجي مستغانم الذي اكتفى بالتعادل أمام مضيفه (0-0), لتتوقف سلسلة انتصاراته المتوالية (أربعة انتصارات في أربع مباريات), غير أن "الترجي" يبقى في الريادة (13 ن) بفارق ثلاث خطوات عن الملاحقين. بالمقابل نجح "النجم" العائد هذا الموسم إلى أجواء القسم الثاني من تأكيد بدايته الموفقة بجلوسه على مقعد الوصافة بمعية رائد القبة (10 ن).

وتعرض رائد شباب القبة لأول خسارة منذ انطلاق الموسم الجاري وذلك بالسقوط امام مضيفه مستقبل وادي سلي (1-2), حيث لم يقوى رفاق الهداف سيد علي يحي شريف مسجل الهدف الوحيد للزوار من ركلة جزاء (د 90+5) من العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية. وعلى ضوء هذه النتيجة أضحى "القباوية" في مركز الثاني مناصفة مع نجم القليعة. بالمقابل نجح أبناء وادي سلي من تحقيق الاستفاقة وحصد الفوز الثاني هذا الموسم الذي يسمح لهم بالارتقاء الي الصف التاسع (6 ن).

وفي داربي الغرب, أهدر غالي معسكر فرصة الاقتراب من الطليعة وتجاوز سقوطه الأسبوع الفارط بالعاصمة, حينما اكتفى بنتيجة التعادل أمام ضيفه جمعية وهران (1-1). تقدم أصحاب الضيافة في النتيجة خلال الشوط الأول لم يكن كافيا لانتزاع الزاد كاملا, عقب تعديل أبناء "مدينة جديدة" للكفة في الشوط الثاني. وبهذا يبقى "الغالي" و "الجمعية" عند الصف الرابع بالتساوي (8 ن).

وسجلت أثقل نتيجة خلال هذه الجولة الخامسة بالغرب, حينما تغلب وداد مستغانم بثلاثية دون رد ضد أمل الأربعاء (3-0), وهي النتيجة التي سمحت لتشكيلة "الوداد" بالقفز إلى الصف السادس (7 ن), بينما يواصل فريق "الزرقا" الغرق في مؤخرة جدول الترتيب (الـ16, 3 ن), مسجلا انتصارا وحيدا و اربع هزائم منذ سقوطه إلى الرابطة الثانية.

وفي أسفل الترتيب, تمكن الصاعد الجديد شباب غير عبادلة من انتزاع أولى انتصاراته بالرابطة الثانية وذلك بمناسبة داربي الجنوب الغربي, ضد ضيفه شباب المشرية (3-2). هذا الفوز المهم لأصحاب الضيافة سمح لهم بالتنفس ولو نسبيا من خلال الخروج من المركز الأخير و الارتقاء الي الصف الـ14 (4 ن).

وبملعب 20-أوت-1955 بالعاصمة, عجز نصر حسين داي (التاسع, 7 ن) في تجديد العهد مع الانتصارات (أول وآخر انتصار كان في الجولة الأولى) بمناسبة استضافة نادي صفاء خميس مليانة, الذي فرض عليه التعادل (1-1) في الرمق الأخير من المواجهة من ركلة جزاء سجلها قاسيمو (90+5). وهكذا, يتدحرج أشبال المدرب رزقي رمان إلى الصف التاسع (6 ن), في حين يقبع "السكاف" في المرتبة الـ14 (4 ن).