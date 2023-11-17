تصفيات كأس العالم 2026/المجموعة السابعة- الجولة الأولى: "الخضر" يحلون بمابوتو تحسبا لمواجهة الموزمبيق

فبعد رحلة دامت عشر ساعات, وطئت أقدام رفاق القائد رياض محرز, الأراضي الموزمبيقية قبل الالتحاق بمقر إقامتهم.
و سيجري أشبال المدرب الوطني جمال بلماضي حصتين تدريبيتين بمابوتو منها حصة مبرمجة يوم السبت على الميدان الرئيسي, وقت إجراء المباراة.
و كان "الخضر" قد نجحوا في تحقيق بداية موفقة في التصفيات بفوزهم دون إقناع على المنتخب الصومالي المتواضع (3-1 - الشوط الأول: 2-0) مساء أمس الخميس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر).
و سجلت أهداف المنتخب الجزائري من طرف بانو (د 2 ضد مرماه), بونجاح (د 30) و سليماني (د 80) بينما قلص هدف الصومال (يوسف عيسى (د 65).
وفي المباراة الأخرى للمجموعة السابعة, تغلب منتخب الموزمبيق على ميدان بوتسوانا (3-2) فيما تجري حاليا المباراة الثالثة بين منتخب غينيا و أوغندا بملعب بركان بالمغرب .
ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك, كندا والولايات المتحدة.