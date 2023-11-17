تصفيات كأس العالم 2026/المجموعة السابعة- الجولة الأولى: "الخضر" يحلون بمابوتو تحسبا لمواجهة الموزمبيق

الجزائر - حل الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم, منتصف نهار اليوم الجمعة بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو في رحلة خاصة تحسبا لمباراته أمام تشكيلة "المامباس" المقررة يوم الأحد بملعب زمبيتو (سا 00ر14) لحساب الجولة الثانية للمجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم-2026.

فبعد رحلة دامت عشر ساعات, وطئت أقدام رفاق القائد رياض محرز, الأراضي الموزمبيقية قبل الالتحاق بمقر إقامتهم.

و سيجري أشبال المدرب الوطني جمال بلماضي حصتين تدريبيتين بمابوتو منها حصة مبرمجة يوم السبت على الميدان الرئيسي, وقت إجراء المباراة.

و كان "الخضر" قد نجحوا في تحقيق بداية موفقة في التصفيات بفوزهم دون إقناع على المنتخب الصومالي المتواضع (3-1 - الشوط الأول: 2-0) مساء أمس الخميس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر).

و سجلت أهداف المنتخب الجزائري من طرف بانو (د 2 ضد مرماه), بونجاح (د 30) و سليماني (د 80) بينما قلص هدف الصومال (يوسف عيسى (د 65).

وفي المباراة الأخرى للمجموعة السابعة, تغلب منتخب الموزمبيق على ميدان بوتسوانا (3-2) فيما تجري حاليا المباراة الثالثة بين منتخب غينيا و أوغندا بملعب بركان بالمغرب .

ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك, كندا والولايات المتحدة.