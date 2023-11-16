تصفيات كأس العالم 2026/المجموعة السابعة- الجولة الأولى:الجزائر-الصومال 3-1: أنصار "الخضر" في الموعد لمساندة "الخضر"

الجزائر - أجواء حماسية صنعها حوالي 35 ألف متفرج امتلأت بهم مدرجات ملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة) وذلك بمناسبة استضافة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره الصومالي (3-1) أمسية اليوم الخميس لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتزينت المدرجات بالرايات الوطنية بالإضافة إلى أعلام بعض الأندية المحلية التي استغل مشجعوها فرصة هذه المباراة الدولية للتعبير عن انتمائهم لفرقهم المفضلة على غرار مولودية الجزائر و مولودية قسنطينة .

وتعد هذه المواجهة الثانية لرفاق قائد "الخضر" رياض محرز على مسرح "نيلسون مانديلا" منذ افتتاح أبوابه بصفة رسمية بمناسبة احتضان الجزائر لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين مطلع العام الجاري.

وكما جرت عليه العادة، سجل الجمهور الكروي المحلي تواجده في خرجات التشكيلة الوطنية التي تنتظرها مشوار طويل في سبيل بلوغ نهائيات مونديال-2026 و محاولة مسح إخفاقات الإقصاء من حضور العرس الكروي العالمي في النسخ الثلاث الأخيرة.

وتناغمت حناجر الأنصار الحماسيين خلال أطوار المواجهة مع ريتم الأغاني الإفريقية، خاصة في ظل الوتيرة البطيئة للمقابلة التي واجه خلالها رفاق القائد رياض محرز متاعب كثيرة امام منافس وقف الند للند طيلة اطوار المباراة.

كما صدحت حناجر الجمهور الجزائري بالأهازيج الشهيرة "وان تو ثري فيفا لالجيري" في سبيل دعم العناصر الوطنية.

دون نسيان تضامنها الدائم مع القضية الفلسطينية بعبارات "فلسطين الشهداء" لا سيما في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على سكان قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والذي خلف الاف الشهداء.

و مع صافرة النهاية للحكم الدولي المالي بوبو تراوري غادر الجمهور الجزائري العريض مدرجات ملعب نيلسون مانديلا و كلهم امل في ان يعود الخضر بانتصار ثاني يوم الاحد المقبل من مابوتو بمناسبة مواجهة منتخب الموزمبيق الفائز في خرجته الاولى خارج قواعده امام بوتسوانا (3-2) في وقت سابق اليوم .