تصفيات كأس العالم 2026/المجموعة السابعة- الجولة الأولى: فوز الجزائر أمام الصومال 3-1

الجزائر - فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على نظيره الصومالي بنتيجة 3-1 (الشوط الأول:2-0), مساء اليوم الخميس, بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر), لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم-2026.

وسجل للجزائر كل من أحمد عبدالله عبدي بانو (د2, ضد مرماه), بغداد بونجاح (د31) واسلام سليماني (د80), بينما قلص للضيوف يوسف عيسى (د65).

و لحساب نفس المجموعة, استهل منتخب الموزمبيق التصفيات بفوز ثمين خارج الديار على حساب بوتسوانا بنتيجة 3-2 الشوط الاول (1-0) في مباراة جرت في وقت سابق من نهار اليوم بمدينة فرانسيس تاون.

و سجل اهداف المباراة كل من سليسيو بوكي (د 14) ستانلي راتيفو (د 52) و جوناتان مويومو (د75) لصالح الموزمبيق. ووقع هدفي بوتسوانا كل من تاليفانغ مولاودي (د 74) و ةو كابيلو سيكانيانغ (د 85).

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وعلى ضوء هذه النتائج, تتصدر ''مؤقتا'' الجزائر و الموزمبيق ترتيب المجموعة السابعة في انتظار اجراء اللقاء الثالث عن نفس الجولة, حيث تستضيف غينيا منافستها أوغندا يوم الجمعة بملعب بركان (المغرب), بسب عدم تأهيل ملعب كوناكري من طرف الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات الى مباشرة الي نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك, كندا والولايات المتحدة .

البطاقة الفنية

بطاقة فنية لمباراة المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام الصومال (3-1 /الشوط الأول: 2- 0), التي جرت مساء اليوم الخميس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر), لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم-2026

أرضية صعبة - جو ربيعي معتدل- جمهور غفير

التحكيم : المالي بوبو تراورير (حكم رئيسي), بمساعدة مواطنيه موديبو ساماكي (مساعد اول) و بابا يومبوليبا (مساعد ثان) بينما عين ماحامادو حكما رابعا.

الأهداف :

الجزائر 3 : أحمد عبدالله عبدي بانو (د2, ضد مرماه), بغداد بونجاح (د31), اسلام سليماني (د80)

الصومال 1 : يوسف عيسى (د65)

الإنذارات :

الصومال: عبدي محمد (د75)

تشكيلة الفريقين :

الجزائر : أنتوني ماندريا (الحارس), يوسف عطال (كيفين قيطون د46), ياسر لعروسي, عيسى ماندي, محمد أمين توغاي, رامز زروقي, حسام عوار, فارس شعيبي (هشام بوداوي د60), رياض محرز (القائد) (آدام وناس د46), أمين غويري (محمد أمين عمورة د46), بغداد بونجاح (اسلام سليماني د68).

المدرب: جمال بلماضي

الصومال: : مصطفى ناكوجا (الحارس), عبدي محمد, عبدي سالين, عبدالله عبدي بانو (القائد), صادق كليمي, اسماعيل عيسي (عبد القادر علي د70), عمر جاما, ابراهيم الياس (أنس عدنان د82), عيسى عدان (مهد محمد عبد القادر د82), حسين عبد الكريم (صاكاريا حسان د46), يوسف عيسى ( فرحان محمد أحمد د70).

المدرب: رشيد لوستك.

الوضعية في المجموعة السابعة بعد الجولة الاولى

الوضعية في المجموعة السابعة من تصفيات كاس العالم 2026 لكرة القدم بعد اجراء مباراتي الجولة الاولى اليوم الخميس بين بوتسوانا-الموزمبيق (2-3) و الجزائر-الصومال (3-1) على ان تختتم يوم الجمعة بمباراة غينيا-اوغندا.

الجولة الأولى (16 نوفمبر 2023) :

بوتسوانا- الموزمبيق 2-3

الجزائر - الصومال 3-1

الجمعة 18 نوفمبر 2023

غينيا - أوغندا (00ر14)

الترتيب:

ن ل

1- الجزائر 3 1

2- الموزمبيق 3 1

3- بوتسوانا 0 1

4- الصومال 0 1

5-غينيا - -

6- اوغندا - -

الجولة الثانية :

الموزمبيق - الجزائر 19 نوفمبر (سا 00ر14)

الصومال- اوغندا 21 نوفمبر (سا 00ر14)

بوتسوانا -غينيا 21 نوفمبر (سا 00ر14)

الجولة الثالثة (3-11يونيو 2024):

الجزائر - غينيا

الموزمبيق- الصومال

اوغندا- بوتسوانا

الجولة الرابعة ( 3-11يونيو 2024):

أوغندا - الجزائر

غينيا- الموزمبيق

الصومال- بوتسوانا.

الجولة الخامسة (17-25 مارس 2025):

بوتسوانا - الجزائر

غينيا- الصومال

الموزمبيق- اوغندا

الجولة السادسة (17-25 مارس 2025):

الجزائر - الموزمبيق

اوغندا- غينيا

بوتسوانا- الصومال

الجولة السابعة ( 1- 9 سبتمبر 2025):

الجزائر - بوتسوانا

اوغندا- الموزمبيق

الصومال- غينيا

الجولة الثامنة (1-9 سبتمبر 2025):

غينيا - الجزائر

اوغندا- الصومال

الموزمبيق- بوتسوانا

الجولة التاسعة ( 6- 14 اكتوبر 2025):

الصومال - الجزائر

الموزمبيق- غينيا

بوتسوانا- اوغندا

الجولة العاشرة و الأخيرة (6-14 اكتوبر 2025):

الجزائر - أوغندا

غينيا- بوتسوانا

الصومال- الموزمبيق.

ملاحظة: عقب الجولة العاشرة و الأخيرة يتأهل صاحب المركز الأول للمرحلة النهائية المقررة بالولايات المتحدة و كندا و المكسيك.