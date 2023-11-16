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الرابطة الاولى موبليس: انطلاق موسم 2024-2025 نهاية اسبوع 30-31 اغسطس

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 17:41     الفئـة : رياضــة
الرابطة الاولى موبليس: انطلاق موسم 2024-2025 نهاية اسبوع 30-31 اغسطس

الجزائر - ستعطى اشارة انطلاق بطولة الرابطة الاولى موبليس لكرة القدم ، للموسم 2024-2025، نهاية اسبوع الجمعة 30 والسبت 31 اغسطس 2024، حسبما اعلنته رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الخميس في بيان نشرته على موقعها الرسمي.

في نفس الاطار، أنهت الهيئة المسيرة لكرة القدم في من ضبط الرزنامة العامة الخاصة بالموسم 2023- 2024 ، و الذى يأخذ في الحسبان ، مباريات المنتخب الوطني ومشاركة ناديي شباب بلوزداد واتحاد الجزائر ، تواليا في رابطة الابطال وكاس الكونفديرالية الافريقية.

وتبدأ فترة التوقف  (الميركاتو) الشتوي لمرحلة الذهاب ، يوم الاحد 21 يناير وتمتد حتى الثلاثاء 6 فبراير 2024. وحدد تاريخ الجولة ال30 والاخيرة للبطولة، بيوم السبت 8 يونيو 2024.

من ناحية اخرى ، برمجت مباراة كاس الجزائر الممتازة 2023- 2024 التي ستجمع ، شباب بلوزداد ، بطل الجزائر وجمعية الشلف ، الحائز على كاس الجزائر، يوم الجمعة 23 اغسطس 2024 .

ويلعب الدور ال32 لكاس الجزائر ، يومي الجمعة 2 والسبت 3 فبراير 2024، بينما الدور ال16 ، فبرمج يومي الجمعة 9 والسبت 10 فبراير  وثمن النهائي يوم الثلاثاء 20 فبراير.

وتستأنف المسابقة في مارس 2024 ، بإجراء الدور ربع النهائي ( الجمعة 22 مارس والسبت 23 مارس)، بينما لقاء نصف النهائي سينشط يوم الجمعة 12 والسبت 13 ابريل. وبرمج نهائي  كاس الجزائر يوم الاربعاء الفاتح مايو 2024.

 

       وإليكم التواريخ الرئيسية للموسم الكروي 2023-2024 :

 

      الميركاتو الشتوي : الاحد 21 يناير 2024

      الجولة 30 والاخيرة : السبت 8 يونيو 2024

      الكأس الجزائرية الممتازة (شباب بلوزداد-أولمبي الشلف): الجمعة 23 أغسطس

 

      كأس الجزائر :

 

         الدور 32 : الجمعة 2 و السبت 3 فبراير 2024

         الدور 16: الجمعة 9 والسبت 10 فبراير 2024

         الدور ثمن النهائي : الثلاثاء 20 فبراير 2024

         الدور ربع النهائي : الجمعة 22 والسبت 23 مارس 2023

         الدور نصف النهائي : الجمعة 12 و السبت 13 أبريل 2024

         النهائي: الاربعاء 1 مايو 2024.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الاولى موبليس: انطلاق موسم 2024-2025 نهاية اسبوع 30-31 اغسطس
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 17:41     الفئـة : رياضــة   شارك

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