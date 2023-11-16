الكرة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصة (كأس العالم 2023): المنتخب الجزائري يسجل أول فوز له أمام إنجلترا

القاهرة - سجل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة-جلوس (رجال وسيدات) أول انتصار له في منافسة كأس العالم (رجال و سيدات), وذلك امس الاربعاء بالقاهرة أمام انجلترا بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر, لحساب المباريات الترتيبية من التاسعة إلى الرابعة عشر, لمنافسة تستمر إلى غاية 18 نوفمبر وتعد مؤهلة إلى الألعاب البرالمبية-2024 بباريس.

و جاءت أشواط المباراة (25-21 و 25-17 و 26-24) هذا الفوز الاول, يعطي الحق لأشبال المدرب الوطني عبد القادر كفيف, لعب ثلاث مباريات ترتيبية أخرى. تجمعهم في الاولى اليوم الخميس بمنتخب رواندا الفائز هو الآخر على فرنسا 3-0 (25-21 و 25-8 و 25-11), ثم الثانية والثالثة, يوم الجمعة , أمام على التوالي فرنسا والهند. هذه الاخيرة خسرت مباراتها الاولى أمام انجلترا بنتيجة 3-0 (25-21 و25-17 و 25-12).

و لحساب الادوار ربع النهائية لكأس العالم للكرة الطائرة-جلوس, أقصى المنتخب المصري (مستضيف المنافسة), نظيره الياباني بنتيجة 3-0 (25-12 و 25-19 و25-9), وسيقابل في نصف النهائي منتخب ألمانيا المتأهل على حساب البرازيلي بنتيجة 3-1 (25-20, 25-19, 20-25 و 25-21), فيما أزاح منتخب إيران من طريقه نظيره العراقي بنتيجة 3-0 (25-12, 25-14 و 25-13), وسيلاقي في نصف النهائي منتخب أوكرانيا الذي مر بسلام أمام الصين وتغلب عليه بنتيجة 3-1 (20-25, 25-22, 25-23 و 25-17).

و فيما يلي نتائج مباريات ربع النهائي والترتيبية:

مصر - اليابان 3-0 (25-12 و 25-19 و25-9)

إيران - العراق 3-0 (25-12, 25-14 و 25-13)

الصين - أوكرانيا 1-3 (20-25, 25-22, 25-23 و 25-17)

ألمانيا - البرازيل 3-1 (25-20, 25-19 و 20-25, 25-21)

نتائج اللقاءات الترتيبية:

الجزائر - انجلترا 3-0 (25-21 و 25-17 و 26-24)

رواندا - فرنسا 3-0 (25-21 و 25-8 و 25-11)

انجلترا - الهند 3-0 (25-21 و25-17 و 25-12)

برنامج المباريات نصف النهائية والترتيبية المقررة اليوم الخميس:

الادوار نصف النهائي:

إيران - أوكرانيا

مصر - ألمانيا

اللقاءات الترتيبية:

رواندا - الجزائر

العراق - الصين

اليابان - البرازيل

الهند - فرنسا

انجلترا - رواندا

برنامج يوم غد الجمعة 17 نوفمبر:

اللقاءات الترتيبية:

فرنسا - الجزائر

الهند - رواندا

فرنسا - انجلترا

الجزائر - الهند

برنامج يوم السبت 18 نوفمبر:

اللقاء الترتيبي من أجل المرتبة السابعة:

المنهزم من لقاء اليابان-البرازيل ضد المنهزم من لقاء العراق-الصين الفائزين من اللقاءين

اللقاء من أجل الميدالية البرونزية اللقاء النهائي.