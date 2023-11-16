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الكرة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصة (كأس العالم 2023): المنتخب الجزائري يسجل أول فوز له أمام إنجلترا

  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 13:55     الفئـة : رياضــة
الكرة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصة (كأس العالم 2023): المنتخب الجزائري يسجل أول فوز له أمام إنجلترا

 

القاهرة - سجل المنتخب الجزائري للكرة الطائرة-جلوس (رجال وسيدات) أول انتصار له في منافسة كأس العالم (رجال و سيدات), وذلك امس الاربعاء بالقاهرة أمام انجلترا بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر, لحساب المباريات الترتيبية من التاسعة إلى الرابعة عشر, لمنافسة تستمر إلى غاية 18 نوفمبر وتعد مؤهلة إلى الألعاب البرالمبية-2024 بباريس.

و جاءت أشواط المباراة (25-21 و 25-17 و 26-24) هذا الفوز الاول, يعطي الحق لأشبال المدرب الوطني عبد القادر كفيف, لعب ثلاث مباريات ترتيبية أخرى. تجمعهم في الاولى اليوم الخميس بمنتخب رواندا الفائز هو الآخر على فرنسا 3-0  (25-21 و 25-8 و 25-11), ثم الثانية والثالثة, يوم الجمعة , أمام على التوالي فرنسا والهند. هذه الاخيرة خسرت مباراتها الاولى أمام انجلترا بنتيجة 3-0 (25-21 و25-17 و 25-12).

و لحساب الادوار ربع النهائية لكأس العالم للكرة الطائرة-جلوس, أقصى المنتخب المصري (مستضيف المنافسة), نظيره الياباني بنتيجة 3-0 (25-12 و 25-19 و25-9), وسيقابل في نصف النهائي منتخب ألمانيا المتأهل على حساب البرازيلي بنتيجة 3-1 (25-20, 25-19, 20-25 و 25-21), فيما أزاح منتخب إيران من طريقه نظيره العراقي بنتيجة 3-0 (25-12, 25-14 و 25-13), وسيلاقي في نصف النهائي منتخب أوكرانيا الذي مر بسلام أمام الصين وتغلب عليه بنتيجة 3-1 (20-25, 25-22, 25-23 و 25-17).

 

و فيما يلي نتائج مباريات ربع النهائي والترتيبية:

 

مصر  - اليابان      3-0 (25-12 و 25-19 و25-9)

إيران  - العراق     3-0  (25-12, 25-14 و 25-13)

الصين - أوكرانيا   1-3  (20-25, 25-22, 25-23 و 25-17)

ألمانيا  - البرازيل   3-1 (25-20, 25-19 و 20-25, 25-21)

 

نتائج اللقاءات الترتيبية:

 

الجزائر - انجلترا    3-0  (25-21 و 25-17 و 26-24)

رواندا  - فرنسا      3-0  (25-21 و 25-8 و 25-11)

انجلترا - الهند        3-0  (25-21 و25-17 و 25-12)

 

برنامج المباريات نصف النهائية والترتيبية المقررة اليوم الخميس:

 

الادوار نصف النهائي:

 

إيران  - أوكرانيا

مصر  - ألمانيا

 

اللقاءات الترتيبية:

 

رواندا   - الجزائر

العراق  - الصين

اليابان  - البرازيل

الهند    - فرنسا

انجلترا - رواندا

 

برنامج يوم غد الجمعة 17 نوفمبر:

 

اللقاءات الترتيبية:

 

فرنسا  - الجزائر

الهند    - رواندا

فرنسا  - انجلترا

الجزائر - الهند

 

برنامج يوم السبت 18 نوفمبر:

 

اللقاء الترتيبي من أجل المرتبة السابعة:

 

المنهزم من لقاء اليابان-البرازيل ضد المنهزم من لقاء العراق-الصين الفائزين من اللقاءين

 

اللقاء من أجل الميدالية البرونزية اللقاء النهائي.

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الكرة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصة (كأس العالم 2023): المنتخب الجزائري يسجل أول فوز له أمام إنجلترا
  أدرج يـوم : الخميس, 16 نوفمبر 2023 13:55     الفئـة : رياضــة   شارك

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