الكرة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصة (كأس العالم 2023): المنتخب الجزائري يسجل أول فوز له أمام إنجلترا

و جاءت أشواط المباراة (25-21 و 25-17 و 26-24) هذا الفوز الاول, يعطي الحق لأشبال المدرب الوطني عبد القادر كفيف, لعب ثلاث مباريات ترتيبية أخرى. تجمعهم في الاولى اليوم الخميس بمنتخب رواندا الفائز هو الآخر على فرنسا 3-0 (25-21 و 25-8 و 25-11), ثم الثانية والثالثة, يوم الجمعة , أمام على التوالي فرنسا والهند. هذه الاخيرة خسرت مباراتها الاولى أمام انجلترا بنتيجة 3-0 (25-21 و25-17 و 25-12).
و لحساب الادوار ربع النهائية لكأس العالم للكرة الطائرة-جلوس, أقصى المنتخب المصري (مستضيف المنافسة), نظيره الياباني بنتيجة 3-0 (25-12 و 25-19 و25-9), وسيقابل في نصف النهائي منتخب ألمانيا المتأهل على حساب البرازيلي بنتيجة 3-1 (25-20, 25-19, 20-25 و 25-21), فيما أزاح منتخب إيران من طريقه نظيره العراقي بنتيجة 3-0 (25-12, 25-14 و 25-13), وسيلاقي في نصف النهائي منتخب أوكرانيا الذي مر بسلام أمام الصين وتغلب عليه بنتيجة 3-1 (20-25, 25-22, 25-23 و 25-17).
و فيما يلي نتائج مباريات ربع النهائي والترتيبية:
مصر - اليابان 3-0 (25-12 و 25-19 و25-9)
إيران - العراق 3-0 (25-12, 25-14 و 25-13)
الصين - أوكرانيا 1-3 (20-25, 25-22, 25-23 و 25-17)
ألمانيا - البرازيل 3-1 (25-20, 25-19 و 20-25, 25-21)
نتائج اللقاءات الترتيبية:
الجزائر - انجلترا 3-0 (25-21 و 25-17 و 26-24)
رواندا - فرنسا 3-0 (25-21 و 25-8 و 25-11)
انجلترا - الهند 3-0 (25-21 و25-17 و 25-12)
برنامج المباريات نصف النهائية والترتيبية المقررة اليوم الخميس:
الادوار نصف النهائي:
إيران - أوكرانيا
مصر - ألمانيا
اللقاءات الترتيبية:
رواندا - الجزائر
العراق - الصين
اليابان - البرازيل
الهند - فرنسا
انجلترا - رواندا
برنامج يوم غد الجمعة 17 نوفمبر:
اللقاءات الترتيبية:
فرنسا - الجزائر
الهند - رواندا
فرنسا - انجلترا
الجزائر - الهند
برنامج يوم السبت 18 نوفمبر:
اللقاء الترتيبي من أجل المرتبة السابعة:
المنهزم من لقاء اليابان-البرازيل ضد المنهزم من لقاء العراق-الصين الفائزين من اللقاءين
اللقاء من أجل الميدالية البرونزية اللقاء النهائي.