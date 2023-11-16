سيارات/رالي اليمامات الدولي (الطبعة ال18) : مشاركة 37 طاقم نسوي في المنافسة

تيبازة - يشارك 37 طاقما نسويا منهم فريق الدرك الوطني إناث للدراجات النارية، في الطبعة ال18 لرالي اليمامات الدولي للسيارات الذي إنطلقت يوم الخميس مرحلته الأولى (تيبازة-مستغانم)، حسب المنظمين.

و من ميناء الصيد البحري و النزهة لمدينة تيبازة، أعطى الوالي ابو بكر الصديق بوستة إشارة انطلاق المرحلة الاولى لرالي اليمامات الدولي (تيبازة-مستغانم) بمشاركة 37 طاقما منهن 31 طاقم سيارات و 6 دراجات, على مسار سياحي بحري يمر عبر الطريق الوطني رقم 11 بهدف الاستمتاع بالقدرات السياحية لغرب الوطن, فضلا عن الجانب الرياضي للتظاهرة، حسب ما أفاد به لوأج رئيس الاتحادية الجزائرية الرياضات الميكانيكية, امين لايبي.

و من إجمالي المشاركات الجزائريات في هذه الطبعة، تواجدت أطقم نسوية اجنبية من دول تونس و الصين و البرتغال و فرنسا, الى جانب المشاركة الاولى من نوعها لطاقم نسوي من جهاز الدرك الوطني فصيلة الدراجات النارية اناث على اعتبار انها منافسة رياضية في تخصص "الانضباط و الدقة و الجدية" مثلما قال رئيس الاتحادية.

و يشدد المنظمون على أهمية التزام المشاركات بمبادئ المسابقة (الانضباط), واحترام السائقة قانون المرور ومتوسط السرعة أثناء القيادة, حيث تم تحديد 60 او 70 كلم في الساعة في مناطق معينة كسرعة قصوى لا ينبغي تجاوزها. علما ان المسار الذي ستقطعه السائقات هي طرق في اغلبها جبلية و كثيرة المنعرجات.

و بما أن من بين اهداف التظاهرة الترويج السياحي للبلد، فقد أدرجت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية برنامجا سياحيا يقضي بتنظيم جولة إلى المناطق الاثرية والسياحية و الاثرية خلال مختلف مراحل والي اليمامات.

و يتضمن رالي اليمامات مسار طرقي موزع على أربعة مراحل: (تيبازة-مستغانم يوم 16 نوفمبر) و (مستغانم-عين تموشنت يوم 17 نوفمبر) و (مسار حول عين تموشنت يوم 18 نوفمبر). على ان يكون آخر مسار العودة يوم الاحد 19 نوفمبر من عين تموشنت الى تيبازة.

للتذكير فقد تضمن رالي اليمامات في طبعته السابقة-2022 أربع مراحل شملت مدن تيبازة- مستغانم – وهران- معسكر – تيبازة, على مسافة إجمالية تقدر بأكثر من 1200 كلم, تخللته مسابقات احتضنتها هذه الولايات في اختصاصات, الكارتينغ, السلالوم والجيم كانا.

و عاد لقب الطبعة ال17 للرالي, للثنائي, دنيا حجاب/آيوز زمولي بمجموع 61 نقطة, متبوعتين بمواطنتيهما, سليمة بلعمري/اميرة ابريش (60 نقطة) ثم سناء الهادفي/رفيقة برشيد (58 نقطة), وكلهن "متعودات على صعود منصة التتويج" في مثل هكذا مسابقات.