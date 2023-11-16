البطولة العربية للأندية-إناث : فتيات بومرداس في المجموعة الأولى و نادي الأبيار و تجمع سطيف في الثانية

و فضلا عن فتيات بومرداس تضم المجمعة الاولى فريق كل من : امل الرجيش (تونس), اربيل العراقي, الاهلي السعودي, فيما تتشكل المجموعة الثانية من فرق: الابيار الجزائري, تجمع سطيف الجزائري, النادي الافريقي التونسي و فتيات كركوك العراقي.
و كانت فتيات نادي الابيار قد احتفظت شهر يونيو المنصرم بلقب بطولة الجزائر لكرة اليد(موسم2022- 2023) خلال المقابلة الثالثة والاخيرة من الدورة من اجل اللقب, القسم الممتاز سيدات.
من جهته, كان فريق فتيات بومرداس قد توج يوم 16 يونيو المنصرم بكاس الجزائر (2022- 2023),عقب فوزه على مولودية الجزائر بنتيجة (25- 24).
و عاد لقب الطبعة الاخيرة من البطولة العربية للأندية التي جرت فعالياتها بمدينة الحمامات التونسية لنادي مكنين التونسي.
و على هامش قرعة البطولة العربية للأندية سيدات, قام الاتحاد العربي للعبة بسحب قرعة الطبعة الاولى من البطولة العربية للمنتخبات (اشبال) المقررة في الفترة الممتدة من 16 الى 25 نوفمبر الجاري بمدينة المهدية (تونس).
و تنشط هذه المنافسة من قبل ثمانية منتخبات موزعة على ثلاث مجموعات, بما فيها المنتخب الجزائري (أ و ب) المدرج على التوالي في المجموعتين الأولى و الثالثة.
و فيما يلي نتائج عملية قرعة البطولة العربية الأولى لمنتخبات الأشبال :
- المجموعة الأولى: الكويت – الجزائر (أ) – السعودية (ب) – الأردن
- المجموعة الثانية: السعودية (أ) – ليبيا – تونس (ب) – المغرب
- المجموعة الثالثة : تونس (أ) – العراق – الجزائر (ب) .