الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر من أجل تعزيز صدارتها و قمة بين شباب بلوزداد و شبيبة القبائل

الجزائر- يستقبل رائد بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" مولودية الجزائر، ضيفه شبيبة الساورة بنية أكيدة في تحصين موقعه في الصدارة، فيما ستكون المواجهة التي يستضيف فيها حامل لقب بطولة الجزائر في المواسم الأربعة الماضية، شباب بلوزداد غريمه شبيبة القبائل- دون منازع-، قمة الجولة السادسة المقررة أيام الجمعة و السبت و الأحد.

و منتشية بالفوز الذي عادت به من خارج الديار على حساب اولمبي الشلف (0-1), ستكون مولودية الجزائر امام فرصة سانحة للحفاظ على ديناميكية الفوز عند استقبالها شبيبة الساورة (المركز السادس ب 8 نقاط), التي عجزت عن تحقيق الفوز في المقابلتين الاخيرتين.

و سيجدد عميد الاندية الجزائرية بمناسبة هذه المواجهة العهد مع ارضية ملعب 5 جويلية و دعم جمهوره الكبير, وذلك بعد عدة اشهر من غلق هذه المنشئة الرياضية بسبب خضوعها لأشغال اعادة التهيئة, علما ان الملعب الاولمبي كان قد استعاد نشاطه يوم الجمعة الماضي خلال مواجهة "الداربي" التي جمعت اتحاد الجزائر بشباب بلوزداد (2-1) و لكن في غياب الجمهور.

و في مقابلة واعدة اخرى, ستكون كتيبة المدرب عبد القادر عمراني, شباب قسنطينة (المركز الثالث ب9 نقاط), المنتشية بالفوز الاخير المحقق خارج القواعد على حساب الصاعد الجديد اتحاد سوف, مرشحة بقوة للظفر بالنقاط الثلاث امام الضيف نجم مقرة (المركز السابع ب7 نقاط) الذي يمر هو الاخر بفترة انتعاش يعكسها بوضوح تحقيقية لفوزين وتعادل واحد في الجولات الثلاث الاخيرة.

و اذا كانت كل معطيات هذه المقابلة تصب منطقيا في مصلحة اصحاب الارض, الا ان الامكانيات التي ابان عنها نجم مقرة في الجولات الاخيرة تجعله قادرا على العودة بنتيجة ايجابية من مواجهة يمكن وصفها ب "داربي" الشرق.

مولودية وهران ونجم بن عكنون ...في رحلة البحث عن تحقيق الفوز الأول

و من جهته سيحرص نادي بارادو الذي تجرع يوم الاربعاء اول هزيمة له في الموسم داخل القواعد على يد شباب بلوزداد (0-1), على العودة الي سكة الانتصارات بمناسبة مواجهته للصاعد الجديد و متذيل الترتيب نجم بن عكنون (المركز ال16 ب نقطة واحدة).

و بنقطة يتيمة في الرصيد, يبدو جليا ان نجم بن عكنون -صاحب اسوء خط دفاع- من خلال استقبال شباكه ل11 هدف-, قد وجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع وتيرة المنافسة في الرابطة المحترفة الاولى, لكن هذا الامر سوف لن يثني من عزيمة رفاق الحارس محمد لمين زيماموش في محاولة مباغتة نادي بارادو.

و بعد استرجاعه لمعالمه الحقيقة يوم الثلاثاء المنصرم بالفوز على نادي بارادو ب (1-0) ايام قليلة فقط بعد السقوط امام اتحاد الجزائر, سيكون شباب بلوزداد (المركز الثالث ب 9 نقاط) على موعد غريمه التقليدي شبيبة القبائل, ضيف ثقيل, كثيرا ما خلق صعوبات كبيرة لأبناء "لعقيبة".

و اذا كان الشباب قد حقق اول فوز له تحت اشراف مدربه الجديد البرازيلي ماركوس باكيتا, فإن زميله البرتغالي المايدا سيخوض هذه المواجهة بنية اكيدة في البصم على اول انتصار له مع تشكيلة "الكناري".

اما مولودية البيض (المركز السابع ب7 نقاط),- الذي بداء يستعيد عافيته في الجولتين السابقتين (الفوز بنتيجة 1-0 على جمعية الشلف و التعادل ببشار امام شبيبة الساورة ب0-0)-, فسيستقبل في هذه الجولة ضيفه اتحاد سوف المنهك بهزيمتين متتاليتي و القابع في المركز ال14 ب 4 نقاط.

و بالإضافة الي نجم بن عكنون, تعد مولودية وهران (المركز ال15 ب3 نقاط), الفريق الثاني في البطولة الذي لم يتمكن من الفوز باي مقابلة حتى الآن, الامر الذي يستدعي استفاقة سريعة "للحمراوة", ربما ستكون ممكنة عند استقبالهم للضيف اتحاد خنشلة (المركز الثالث ب9 نقاط), الذي فسخ هذا الاسبوع عقده مع مدربه التونسي مراد العقبي بالتراضي.

و من جهتها, ستسعى جمعية اولمبي الشلف (المركز السابع ب7 نقاط), المنهزمة بقواعدها في الجولة الماضية امام مولودية الجزائر, الى تحقيق نتيجة ايجابية امام وفاق سطيف الفائز على اتحاد الجزائر (2-1) يوم الثلاثاء في اطار تسوية الرزنامة و هو الفوز الذي سمح له بالارتقاء الي المركز الثالث ب 9 نقاط.

و من جهته يستقبل اتحاد بسكرة منافسه اتحاد الجزائر(المركز ال12 ب 6 نقاط), و كله عزيمة على تأكيد الفوز الذى حققه في الجولة الماضية خارج القواعد على حساب اتحاد خنشلة (1-0) فيما سيبحث ابناء "سوسطارة" عن العودة بنتيجة ايجابية من مدينة الزيبان بعد تعثرهم الاخير.

و تجرد الاشارة في الاخير, انه بعد قرار لعب المقابلات دون جمهور في الجولة الخامسة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق, اعلنت رابطة كرة القدم المحترفة يوم السبت, السماح بعودة الجمهور الى المدرجات بداية من الجولة السادسة.