الرابطة الأولى موبيليس / الجولة ال7: تأجيل مواجهات اتحاد الجزائر - مولودية وهران ووفاق سطيف - شباب  بلوزداد

الجزائر - أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الاربعاء عن تأجيل مباراتي اتحاد الجزائر - مولودية وهران ووفاق سطيف - شباب بلوزداد إلى تاريخ لاحق, بعد أن كانتا مقررتان سابقا يومي 24 و25 نوفمبر, ضمن فعاليات الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاء هذا القرار بسبب مشاركة أندية العاصمة في دور المجموعات لمنافسات رابطة الأبطال الافريقية وكأس الكونفدرالية الافريقية.

وسيلاقي شباب بلوزداد نادي يونغ أفريكانس التانزاني (24-25 نوفمبر) بملعب 5 جويلية ضمن فعاليات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من منافسة رابطة أبطال افريقيا.

وفي منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, سيستهل اتحاد الجزائر حملة الدفاع عن لقبه أمام هلال بنغازي الليبي يوم 26 نوفمبر بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى.

وستجرى الجولة السابعة يومي 24 و25 نوفمبر والتي ستشهد خوض العديد من اللقاءات الهامة على غرار: نادي بارادو - شباب قسنطينة, شبيبة الساورة - اولمبي الشلف واتحاد سوف - مولودية الجزائر.

قبل خوض الجولة السادسة (17 - 19 نوفمبر), يتصدر نادي مولودية الجزائر ريادة الترتيب ب12 نقطة.