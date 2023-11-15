مونديال-2026 /تصفيات/الجزائر- الصومال: "الأحسن أن نسجل مبكرا" 

الجزائر - شدد مدرب الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، اليوم الاربعاء، على أهمية "التسجيل مبكرا" عند استضافته لنظيره الصومالي، يوم الخميس، بملعب نيلسون مانديلا (سا 00ر17) بنية تحقيق بداية موفقة في تصفيات كأس العالم-2026، بمناسبة الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وصرح بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها عشية المباراة، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر)،قائلا:" السيناريو الأفضل بالنسبة لنا هو التسجيل مبكرا في هذا اللقاء.

الفكرة تتضمن الهجوم و الضغط، لو ننجح في التسجيل مبكرا، سيكون ذلك شيئا ايجابيا قبل خوض اللقاء الثاني أمام الموزمبيق".

ويستهل "الخضر" المتواجدون ضمن المجموعة السابعة يوم غد الخميس، المباراة الافتتاحية لتصفيات مونديال 2026 أمام منتخب الصومال المصنف (196 عالميا) في ترتيب الفيفا الأخير، قبل التنقل إلى مابوتو لملاقاة الموزمبيق (113 عالميا) يوم الأحد 19 نوفمبر بالملعب الوطني زمبيتو (سا 00ر14).

وتحسبا لهذين الموعدين، استدعى بلماضي 23 لاعبا من بينهم الثنائي العائد بن طالب وسط ميدان نادي ليل (الربطة الفرنسية الأولى) و زميله في الفريق آدم وناس، بالإضافة الي مهاجم السد القطري، بغداد بونجاح.

وأضاف الناخب الوطني:"المباراة الأولى هامة، علينا احترام أي فريق، الاحترام يمر عبر التحضير الجيد للمباريات. سنرتب كل الأمور من أجل تقديم مباراة جيدة أمام الصومال قبل التفكير في اللقاء الثاني بالموزمبيق. سنكون واضحين حول كيفية خوض هذه المباراة، مع الأخذ بعين الاعتبار، الرحلة الطويلة إلى مابوتو، و اللقاء الموالي ضد الموزمبيق".

== سنقدم تشكيلتين متناسقتين==

وأمام حتمية حسن تسيير تعداده بسبب قصر المدة الزمنية الفاصلة بين المباراتين، سيعتمد بلماضي على "تشكيلتين متناسقتين" حيث قال بهذا الخصوص:"

سنقدم تشكيلتين متناسقتين من أجل حصد أكبر عدد من النقاط، والبداية بلقاء الصومال، ثم مباراة الموزمبيق. لا ينبغي أن نخطئ في الهدف المسطر ونسجل انطلاقة سيئة. سنحترم المنتخب الصومالي لكن من الصعب الحصول على صور ولقطات من مبارياته السابقة. و أحسن طريقة تتمثل في احترامه".

وشدد الناخب الوطني على ضرورة احترام المنافس قائلا :" سنلعب المباراة بميداننا، ودون احتقار المنافس، ليس هو أحسن منتخب إفريقي. علينا الفوز و التفكير بعد ذلك في المباراة الثانية أمام الموزمبيق. فإذا مرت المباراة بسهولة، فيعود ذلك لاستثمارنا و تركيزنا و تحضيراتنا".

وتطرق بلماضي للحالة الصحية للمهاجم محمد أمين عمورة (اتحاد سان جيلواز البلجيكي) المصاب على مستوى الكتف، دون التأكيد إن سيقحمه أم لا ضد الصومال.

حول هذه النقطة يقول بلماضي : "ندرك بأنه مصاب على مستوى الكتف، لم أكن لأستدعيه لو لم يكن قادرا على اللعب، سنقوم بتسيير هذا المشكل، صحة اللاعب قبل كل شيء. فهو يتلقى الإسعافات، ويشارك في التدريبات، وأبان عن أشياء إيجابية.

الهدف يتمثل في عدم تعريضه للخطر، الأكيد أنه في ديناميكية حسنة". على صعيد آخر، أشار بلماضي، بأن قائد المنتخب الوطني، رياض محرز يستحق التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية التي ستمنح من قبل الكاف في 11 ديسمبر المقبل، بالنظر لإنجازاته مع فريقه السابق مانشستر سيتي قبل التنقل إلى الأهلي السعودي.: " محرز يستحق التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية. علينا مساعدة لاعبينا خاصة عندما يحققون نتائج و انجازات كبيرة ، والتتويج بالثلاثية مع سيتي ليس سهلا. ليس هناك كثيرا من اللاعبين الذين يتوجون بكأس رابطة الأبطال، لا أدري كيف يقومون باختيارهم، بالنسبة لي، رياض هو الأحق بالكرة الذهبية الافريقية".

وبالإضافة إلى الجزائر والصومال والموزمبيق، تضم المجموعة السابعة من تصفيات مونديال 2026 منتخبات غينيا و أوغندا و بوتسوانا.

ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات مباشرة إلي نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك، كندا والولايات المتحدة.