مونديال-2026 / الجزائر-الصومال : "الخضر" من أجل تحقيق إنطلاقة موفقة

فبعد عشرين شهرا من اخفاقه المر في التأهل للمونديال الأخير-2022 بقطر, بعد هزيمته في مباراة السد (إياب) أمام الكاميرون, يوم 29 مارس 2022 بملعب البليدة (1-2) بعد الوقت الإضافي, يأمل الفريق الوطني هذه المرة في تحقيق انطلاقة على قواعد صحيحة, خاصة و أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضاعف حصة المنتخبات الإفريقية إلى تسعة مقاعد بتأهل مباشر للمرحلة النهائية, بعد قرار مشاركة 48 منتخبا في دورة 2026 المقررة بالولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك.

ففي المباراة الافتتاحية لتصفيات المجموعة السابعة, يواجه الخضر" منتخب الصومال المتواضع و المصنف (196 عالميا) في ترتيب الفيفا الأخير, و المتواجد منذ يوم الثلاثاء بالجزائر و الذي يطمح الي تحقيق المفاجأة , ولو أن الجزائر مرشحة بقوة لتحقيق الفوز.

و حذر الناخب الوطني, جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم الأحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى قائلا:" من المهم, أن نبدأ المنافسة بفوز, خاصة داخل الديار أمام منافس, مع كل احترامي, ليس له تاريخ على الصعيد القاري.

فالصومال مصنف فريقا ضعيفا, لكن في كل مرة تحدث مفاجئات, ليس فقط في إفريقيا بل في اوروبا و أماكن أخرى. سيعمل الصوماليون على رفع مستوى تركيزهم و حماسهم, فهم قادرون على ربح الوقت, و ندرك جيدا مثل هذه المباريات. علينا ألا نسقط في هذا الفخ".

و بخصوص التعداد, سيكون لبلماضي حرية الاختيار لضبط التشكيلة الأساسية التى ستبدأ المباراة, خاصة في غياب اللاعبين المصابين. فلاعب نادي سان جيلواز البلجيكي محمد أمين عمورة, الذي غاب يوم الأحد عن فريقه بسبب إصابة على مستوى الكتف, تدرب يوم الإثنين بصورة عادية مع بقية المجموعة.

و بسبب تقارب الموعد التصفوي الأول بالجزائر, و الثاني خارج الديار يوم الأحد بالموزمبيق, سيكون بلماضي مرغما على القيام بتغييرات.

و قال الناخب الوطني في هذا السياق:" سيكون تسيير المباراة الأولى أمام الصومال هاما جدا, من أجل خوض المباراة الثانية في أحسن الظروف. ستكون هناك تغييرات في التشكيلتين بسبب ضيق الوقت و التنقل".

بالنسبة للتشكيلة الصومالية, جرت التحضيرات خارج الوطن, حيث قضى لاعبو الناخب المغربي, رشيد لوستاك, ثلاثة أسابيع بتونس, أجروا خلالها ثلاث مباريات ودية انتهت بهزيمتين أمام النيجر (3-0) و سيرا ليون (2-0) و تعادل أمام ليبيا (0-0).

و سيدير اللقاء طاقم تحكيم مالي يقوده الحكم الرئيسي بوبو تراوري, بمساعدة موديبو ساماكي (مساعد اول) و بابا يومبوليبا (مساعد ثان) بينما عين ماحامادو حكما رابعا.

و لحساب نفس المجموعة تستضيف بوتسوانا منتخب الموزمبيق يوم الخميس (سا 00ر14) بفرانسيستاون, فيما تستضيف غينيا منافستها بوتسوانا يوم الجمعة بملعب بركان (المغرب), بسب عدم تأهيل ملعب كوناكري من طرف الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

و يتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات الى مباشرة الي نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك, كندا والولايات المتحدة.