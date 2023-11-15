الرابطة الأولى "موبيليس" (تسوية الرزنامة) : وفاق سطيف يفوز على إتحاد الجزائر (2-1)

الجزائر- فاز فريق وفاق سطيف على ضيفه إتحاد الجزائر بنتيجة (2-1) الشوط الأول (1-1) مساء يوم الثلاثاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف لحساب تسوية رزنامة الجولة الثالثة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس.

و سجل اهداف المباراة كل من الحمري (د 16 ض ج) وعقون (49) لوفاق سطيف. و امير يحي (د 28 ض مرماه) لاتحاد الجزائر.

و بعد هذه النتيجة يرتقي الوفاق الى الصف الثالث بتسع نقاط رفقة شباب قسنطينة وشباب بلوزداد واتحاد خنشلة, في حين يبقى الاتحاد في الصف ال12 بست نقاط رفقة اتحاد بسكرة.

و في وقت سابق اليوم تغلب شباب بلوزداد على نادي بارادو بنتيجة (1-0), الشوط الأول (1-0) لحساب تسوية رزنامة الجولة الثالثة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس" بملعب الدار البيضاء . و سجل الهدف الوحيد للشباب, اللاعب وامبا في الدقيقة (43).

و بعد هذا النتيجة, يبقى نادي بارادو الذي تعرض لهزيمته الأولى هذا الموسم, محافظا على مركز الوصافة بمجموع 10 نقاط, بفارق نقطتين عن رائد الترتيب مولودية الجزائر, بينما يلتحق شباب بلوزداد باتحاد خنشلة و شباب قسنطينة ووفاق سطيف في المركز الثالث بمجموع 9 نقاط لكل فريق.

الثلاثاء 14 نوفمبر :

نادي بارادو- شباب بلوزداد 0-1

وفاق سطيف-اتحاد الجزائر 2-1

-- الترتيب ن ل

مولودية الجزائر 12 5

2 . نادي بارادو 10 5

اتحاد خنشلة 9 5

-- شباب قسنطينة 9 5

--. شباب بلوزداد 9 5

--. وفاق سطيف 9 5

7.شبيبة الساورة 8 5

جمعية الشلف 7 5

--. شبيبة القبائل 7 5

--. نجم مقرة 7 5

--. مولودية البيض 7 5

اتحاد الجزائر 6 5

--. اتحاد بسكرة 6 5