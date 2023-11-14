الرابطة الأولى "موبيليس": فوز شباب بلوزداد على نادي بارادو (1-0)

الجزائر - تغلب شباب بلوزداد على نادي بارادو بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0) لحساب تسوية رزنامة الجولة الثالثة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس" جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب الدار البيضاء .

وسجل الهدف الوحيد للشباب، اللاعب وامبا في الدقيقة (43).

بعد هذا النتيجة، يبقى نادي بارادو الذي تعرض لهزيمته الأولى هذا الموسم، محافظا على مركز الوصافة بمجموع 10 نقاط، بفارق نقطتين عن رائد الترتيب مولودية الجزائر، بينما يلتحق شباب بلوزداد باتحاد خنشلة و شباب قسنطينة في المركز الثالث بمجموع 9 نقاط لكل فريق.

وتجري لاحقا (00ر19) المباراة المتأخرة الثانية بملعب 8 ماي 45 بسطيف، بين وفاق سطيف و اتحاد الجزائر في مواجهة تقليدية تعد بالكثير من الندية و الاثارة.

الثلاثاء 14 نوفمبر : نتيجة جزئية:

نادي بارادو- شباب بلوزداد 0-1

وفاق سطيف-اتحاد الجزائر (00ر19)

-- الترتيب ن ل

مولودية الجزائر 12 5

2 . نادي بارادو 10 5

اتحاد خنشلة 9 5

-- شباب قسنطينة 9 5

--. شباب بلوزداد 9 5

6.شبيبة الساورة 8 5

جمعية الشلف 7 5

--. شبيبة القبائل 7 5

--. نجم مقرة 7 5

--. مولودية البيض 7 5

وفاق سطيف 6 4

--. اتحاد الجزائر 6 4

--. اتحاد بسكرة 6 5