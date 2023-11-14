الرابطة المحترفة الأولى : تأخير لقاء شباب بلوزداد - شبيبة القبائل إلى يوم الأحد

الجزائر- قامت رابطة كرة القدم المحترفة بتأخير لقاء شباب بلوزداد - شبيبة القبائل ضمن الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة موبيليس، إلى يوم الأحد 19 نوفمبر على الساعة (00ر19)، بعد أن كان مبرمجا سابقا يوم السبت 18 من ذات الشهر بالملعب الأولمبي 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

و ستنطلق مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة الاولى "موبيليس", يوم الجمعة 17 نوفمبر على أن تستمر يوم السبت 18 نوفمبر.

و بعد توقفها منذ تاريخ 18 أكتوبر الفارط, تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى عدوان صهيوني وحشي, عادت البطولة الوطنية مجددا نهاية الاسبوع الفارط بإجراء الجولة الخامسة.

و بعد خوض خمس جولات, يتصدر فريق مولودية الجزائر الترتيب برصيد 12 نقطة, متبوعا بالوصيف نادي بارادو (10 نقاط) و تنقصه مباراة امام شباب بلوزداد ستقام يوم غد الثلاثاء.

و إليكم برنامج الجولة السادسة :

الجمعة 17 نوفمبر :

شباب قسنطينة - نجم مقرة 30ر15

مولودية البيض - اتحاد سوف 30ر15

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 00ر18

مولودية وهران - اتحاد خنشلة 45ر16

السبت 18 نوفمبر :

نجم بن عكنون - نادي بارادو 00ر15

جمعية الشلف - وفاق سطيف 00ر17

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 00ر18

الأحد 19 نوفمبر :

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 00ر19.