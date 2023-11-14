الرابطة المحترفة الأولى : تأخير لقاء شباب بلوزداد - شبيبة القبائل إلى يوم الأحد

و ستنطلق مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة الاولى "موبيليس", يوم الجمعة 17 نوفمبر على أن تستمر يوم السبت 18 نوفمبر.
و بعد توقفها منذ تاريخ 18 أكتوبر الفارط, تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى عدوان صهيوني وحشي, عادت البطولة الوطنية مجددا نهاية الاسبوع الفارط بإجراء الجولة الخامسة.
و بعد خوض خمس جولات, يتصدر فريق مولودية الجزائر الترتيب برصيد 12 نقطة, متبوعا بالوصيف نادي بارادو (10 نقاط) و تنقصه مباراة امام شباب بلوزداد ستقام يوم غد الثلاثاء.
و إليكم برنامج الجولة السادسة :
الجمعة 17 نوفمبر :
شباب قسنطينة - نجم مقرة 30ر15
مولودية البيض - اتحاد سوف 30ر15
مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 00ر18
مولودية وهران - اتحاد خنشلة 45ر16
السبت 18 نوفمبر :
نجم بن عكنون - نادي بارادو 00ر15
جمعية الشلف - وفاق سطيف 00ر17
اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 00ر18
الأحد 19 نوفمبر :
شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 00ر19.