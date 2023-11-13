الكرة الطائرة لذوي الهمم (كأس العالم 2023) : المنتخب الجزائري يتعثر في أول مباراة ضد اليابان

القاهرة - تعثر المنتخب الجزائري للكرة الطائرة-جلوس (رجال) في أول مباراة له في منافسة كأس العالم (رجال و سيدات), حيث انهزم أمام اليابان بنتيجة (3-0), في لقاء المجموعة الثانية من المنافسة التي تستمر إلى غاية 18 نوفمبر وتعد مؤهلة إلى الألعاب البرالمبية-2024 بباريس.

أمام اليابان, كان أشبال المدرب الوطني عبد القادر قد سجلوا بداية جيدة في الشوط الاول الذي أنهوه لصالحهم بنتيجة (28-26), غير أنهم لم يواصلوا على نفس المنوال, رغم محاولتهم الصمود في بقية مواحل المباراة وأشواطها المتبقية التي خسروها تبعا: (18-25, 21-25 و 13-25).

وستركن النخبة الوطنية إلى الراحة اليوم (الاثنين) لتأخذ قسط من الراحة قبل يوم الثلاثاء, مواجهة بطل العالم, منتخب إيران المتواجد أيضا بذهبية الالعاب البرالمبية الاخيرة بطوكيو والمتأهل قبل موعد القاهرة إلى ألعاب باريس-2024.

وعن المقابلة يقول المدرب الوطني:" نحن نعلم أن منتخب إيران قوي جدا ولا يحتاج إلى التعريف به. لذا ننتظر لعب مباراة أصعب من تلك التي كانت لنا ضد اليابان. أتمنى فقط أن يستفيد لاعبونا من المباراة التي ستكون لنا تحضيرية أكثر من تنافسية بالنظر إلى قوة المنافس. أنا متأكد أن سنقدم كل ما في وسعنا في هذه المواجهة وإعطاء وجه مشرف للكرة الطائرة-جلوس الجزائرية".

و تتشكل المجموعات الأخرى في موعد القاهرة من منتخبات مصر و رواندا و العراق (المجموعة الأولى) و البرازيل و الصين و الهند و نيجيريا (الثالثة) و ألمانيا و أوكرانيا وفرنسا و انجلترا (الرابعة).

وبعد الانتهاء من الدور الاول, ستتحدد الفرق المتأهلة إلى الادوار ربع النهائية المفتوحة للأولين عن كل مجموعة والتي ستلعب مبارياتها يوم 15 نوفمبر.

وفي حالة انهزام المنتخب الجزائري أمام إيران, سينهي الدور الاول في المركز الثالث للمجموع الثانية التي تتشكل من ثلاثة فرق فقط, وتباشر مبارياتها الترتيبية من المرتبة التاسعة إلى الرابعة عشر. فسيواجه زملاء القائد لعريبي الحاج يوم الاربعاء صاحب المركز الرابعة للمجموع الرابعة المتكونة من ألمانيا و أوكرانيا وفرنسا و انجلترا, قبل ملاقاة يوم 17 نوفمبر صاحب الصف الثالث من المجموعة الثالثة المشكل من البرازيل و الصين و الهند و نيجيريا.

وفيما يلي نتائج مباريات يومي الاحد والاثنين:

المجموعة الاولى:

مصر - العراق 3-0 (25-17, 25-11 و 25-23)

العراق - رواندا 3-2 (25-22, 16-25, 25-20, 24-26 و 13-15)

المجموعة الثانية:

الجزائر - اليابان 1-3 (28-26, 18-25, 21-25, 13-25)

إيران (معفى)

المجموعة الثالثة:

الصين - الهند 3-0 (25-4, 25-8, 25-12)

البرازيل (معفى)

المجموعة الرابعة:

ألمانيا - انجلترا 3-0 (25-9, 25-6, 25-8)

أوكرانيا - فرنسا 3-0 (25-19, 25-10, 25-21) .