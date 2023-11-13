ألعاب القوى لذوي الهمم: المتربصون يأملون في برمجة الدورة من اجل نيل الدرجة الثانية في "اقرب وقت ممكن"

الجزائر - أعرب المشاركون في التربص التكويني الرابع من اجل نيل شهادة مربي رياضي الدرجة الاولى في اختصاص العاب القوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذي اختتم بمركب الرياضات المائية ببرج البحري (الجزائر),رعن رغبتهم في ان يتم في "اقرب وقت ممكن" برمجة الدورة التكوينية من اجل نيل الدرجة الثانية, حسبما علمته "واج" اليوم الاثنين لدى المكلف بالتكوين على مستوى الاتحادية الجزائرية لذوي الهمم.

واجمع المشاركون في هذه المحطة التكوينية الرابعة عن رغبتهم في الحصول على رخصة من الوزارة الوصية, تمكنهم من الاستفادة في اقرب وقت ممكن من الدورة الخاصة بالحصول على شهادة مربي رياضي من "الدرجة الثانية" خاصة وان المحطات التكوينية الاربع الخاصة بنيل شهادة مربي رياضي"الدرجة الاولى" كانت قد استغرقت وحدها قرابة الثلاث سنوات.

وعرفت الدورات التكوينية الخاصة بنيل شهادة مربي رياضي "الدرجة الاولى" للعمل بنظام التوقيت الجزئي, في اختصاص العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة, مشاركة 25 متربص.

وخلال ازيد من اسبوع ,مدة التكوين في كل تربص, تلقى المشاركون دروسا خاصة نظرية و تطبيقية تضمنت مواد مرتبطة بالاختصاص نها التشريع الرياضي و بيداغوجية التطبيق, اشرف على تقديمها اساتذة مختصون في المجال, قبل اسدال الستار على التكوين بإجراء اختبار تقييمي خاص بكل متربص .

ويبقى الهدف الرئيسي من تنظيم مثل هاته الدورات التكوينية هو الارتقاء بمستوى المؤطرين الرياضيين ومن ثم ضمان تكفل نوعي بالرياضيين من جهة, ورفع مستوى الممارسة الرياضية عبر مختلف ولايات الوطن ضمن اطار جماعي ومنظم من جهة اخرى, مثلما حرص على تأكيده مدري التكوين على مستوى الاتحادية رشيد خلافي .

وتندرج هذه العملية, التي يفترض ان تتواصل في الايام القليلة المقبلة, في اطار برنامج عمل الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تكفلت بشكل كلي بتمويل هذه الدورة التكوينية في التفاتة لقت استحسان كل المشاركين في التربص الذين حرصوا على ابراز المجهودات الكبيرة التي بذلتها الهيئة الفدرالية و مديرية التكوين على مستواها من اجل انجاح هذا الموعد التكويني.

وفيما يلي قائمة أسماء المشاركين في الدورة التكوينية من اجل نيل شهادة مربي رياضي "الدرجة الاولى":

-- عبد الحميد عقاب, مروة عيساني, محمد بارود, كمال بلعمري, مونية بن بوردي ,

محجوب بنوخ, بوعلام بوعبد الله, فيصل بودربالة, محمد بوجبيور, محمد دايري

,دليلة دالي , زكريا غربي, حنصال محمد(دحمان), ياسمين حوة, نعيمة هوام, سليم

كراغال, ابراهيم خروب,ياسين لعيدي , بومدين محقون, سهام صيود, عمر سرير,زينب

زاوي , معمر كمال, مناصرية نعمان.