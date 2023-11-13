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الرابطة الأولى "موبيليس" (تسوية الرزنامة): نادي بارادو-شباب بلوزداد, وفاق سطيف-اتحاد الجزائر في الواجهة هذا الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نوفمبر 2023 14:29     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تشهد تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس" اجراء مواجهتين واعدتين تجمعان بين نادي بارادو وشباب بلوزداد من جهة و وفاق سطيف أمام اتحاد الجزائر, يوم غد الثلاثاء, حيث يطمح كل فريق الى تحقيق أفضل  نتيجة ممكنة لتحسين وضعيته في الترتيب العام.

نادي بارادو (المركز الـ2, 10ن), الذي لم ينهزم منذ بداية الموسم, يهدف الى المواصلة على نفس الوتيرة عندما يلاقي حامل اللقب شباب بلوزداد (10, 6ن) الطامح الى محو خسارة "الداربي" العاصمي أمام اتحاد الجزائر (1-2) الجمعة الماضية, والعودة الى سكة الانتصارات في اسرع وقت ممكن.

في حين يأمل "الباك" من خلال التغلب على الشباب, الى الارتقاء الى الصدارة وإزاحة مولودية الجزائر التي تحتل الصف الاول مؤقتا.

وبملعب 8 ماي 45 بسطيف, يلتقي الفريقان المنتشيان بالفوز ويتعلق الأمر بالوفاق المحلي وضيفه اتحاد الجزائر في مواجهة تقليدية تعد بالكثير من الندية و الاثارة.

الوفاق (10, 6ن) المتفوق على شبيبة القبائل (1-0) في قمة الجولة الماضية, يصبو الى "توقيع" انتصار جديد يسمح له بالتقدم في الترتيب العام واستعادة توازنه كما ينبغي, وهو الهدف ذاته الذي يتطلع إليه نادي "سوسطارة" المتفوق في القمة العاصمية الأخيرة على شباب بلوزداد.

الفريقان اللذان يحتلان نفس المركز, يطمحان الى الفوز بغية الاقتراب من كوكبة المقدمة, بقيادة مدربين مخضرمين, احدهما الفرنسي فرانك دوما (وفاق سطيف) والآخر الاسباني خوان كارلوس غاريدو, بغض النظر عن أفضلية الملعب بالنسبة للوفاق.

 

                برنامج اللقاءات المتأخرة:

 

                الثلاثاء 14 نوفمبر :

الدار البيضاء : نادي بارادو-شباب بلوزداد    (00ر15)

سطيف        : وفاق سطيف-اتحاد الجزائر   (30ر19)

 

-- الترتيب              ن   ل 

  1. مولودية الجزائر 12 5

2 . نادي بارادو       10 4

  1. اتحاد خنشلة 9 5

-- شباب قسنطينة     9  5 

5.شبيبة الساورة      8  5

  1. جمعية الشلف 7 5

--. شبيبة القبائل      7  5 

--. نجم مقرة          7 5 

--. مولودية البيض   7  5  

  1. شباب بلوزداد 6 4

--. وفاق سطيف       6  4 

--. اتحاد الجزائر    6  4 

--. اتحاد بسكرة      6 5 

  1. واد سوف 4 5
  2. مولودية وهران 3 5
  3. نجم بن عكنون 1 5 .
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى "موبيليس" (تسوية الرزنامة): نادي بارادو-شباب بلوزداد, وفاق سطيف-اتحاد الجزائر في الواجهة هذا الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 نوفمبر 2023 14:29     الفئـة : رياضــة   شارك

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