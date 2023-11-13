الرابطة الأولى "موبيليس" (تسوية الرزنامة): نادي بارادو-شباب بلوزداد, وفاق سطيف-اتحاد الجزائر في الواجهة هذا الثلاثاء

تزكية السيد عبد الكريم بن مبارك أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني -

فلسطين: 11360 شهيدا منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية -

السيد زيتوني يبحث مع وزير التجارة والاقتصاد التركي سبل تعزيز التعاون الثنائي -

العدوان الصهيوني على غزة: استهداف مكثف للمستشفيات والأمم المتحدة تحذر من توقف العمليات الانسانية -

السيد عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني الصحراوي -

سيارات: دعوة وكيل علامة جيلي بالجزائر إلى الشروع في عملية التسويق قبل نهاية نوفمبر -

العدوان على غزة : تكالب الكيان الصهيوني له أغراض انتخابية -

عنابة: وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف على مراسم توقيع 17 اتفاقية مع شركاء القطاع بالولاية -

انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني -

الفريق أول شنقريحة يزور مركز رواد الفضاء بالعاصمة بكين -

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ينظم أيام المقاولاتية من الثلاثاء الى الخميس بالعاصمة -

الفريق أول شنقريحة يستقبل ببكين من قبل رئيس أركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية الصيني -

الشركات الأمريكية مهتمة بالاستثمار في عدة مجالات في الجزائر -

وزير الاتصال يستعرض مع رئيس البرلمان الصحراوي سبل التنسيق بين وسائل إعلام البلدين -

رئيس الجمهورية يوقع مرسوما يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتي عنابة والقرارة -

الوزير الأول يستقبل رئيس المجلس الوطني الصحراوي -

وزير خارجية نيكاراغوا يؤكد رغبة بلاده في توسيع علاقات التعاون مع الجزائر -

المؤتمر ال 11 لحزب جبهة التحرير الوطني: تثمين للمكاسب والإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية -

السيد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره النيكاراغوي -