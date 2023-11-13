كرة الريشة (دورة غواتيمالا الدولية): الجزائر تفتك ميداليتين إحداهما ذهبية

غواتيمالا - إفتك المنتخب الجزائري لكرة الريشة (بادمينتون) ميدالية ذهبية وأخرى فضية خلال الدورة الدولية المفتوحة التي إحتضنتها العاصمة الغواتيمالية من 8 إلى 12 نوفمبر الجاري.

و توج الشقيقان معمري كسيلة ومعمري تانينة بالميدالية الذهبية في الزوجي المختلط, بعد فوزهما في النهائي على الثنائي المكسيكي المكون من لويس مونتويا و جاكلين رودريغاز بشوطين لواحد (21-17, 16-21 , 21-19). و عادت الفضية في الزوجي (رجال) للثنائي المكون من كسيلة معمري و صبري مدال إثر خسارتهما في النهائي أمام الثنائي المكسيكي لويس مونتويا و جوب كاستيو بشوطين دون مقابل (18-21, 17-21).

و عرفت هذه الدورة مشاركة 88 لاعبا نصفهم من الفتيات, يمثلون 16 بلدا من مختلف القارات الخمس, من بينهم ثلاثة من قارة افريقيا ويتعلق الامر بالجزائر, سيراليون وجزر موريس.

و كان الثنائي كسيلة وتانينة معمري قد توج بذهبية الزوجي المختلط في منافسات الدورة الدولية المفتوحة بالجزائر شهر أكتوبر الفارط.

كما تحصل الثنائي الجزائري الآخر معمري كسيلة ومدال صبري على ذهبية الزوجي (رجال), في نفس الدورة التي جرت وقائعها بالقاعة الرياضية -حسان موتشو- بعين البنيان (غربي العاصمة).

و يهدف هذان الثنائيان, من خلال هذه المشاركات الدولية, الى حصد أكبر عدد من النقاط المؤهلة الى الالعاب الاولمبية 2024 بباريس, قبل غلق القائمة المعنية نهاية مارس القادم.

و تتنافس العناصر الوطنية مع عدد من اللاعبين الأفارقة, سيما من نيجيريا ومن مصر, على التواجد ضمن الـ50 الأوائل عالميا لافتكاك تأشيرة الأولمبياد.

و يسعى الى التأهل للألعاب الأولمبية كل من الثنائي المختلط: معمري كسيلة ومعمري تانينة, والثنائي (رجال) المكون من معمري كسيلة ومدال صبري.