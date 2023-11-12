مبارزة/ كأس العالم للحسام/رجال-سيدات/: إقصاء الجزائر لدى الرجال والسيدات من الدور الأول

الجزائر - أقصي المنتخبان الجزائريان (رجال وسيدات) من جدول 32 في مسابقة حسب الفرق لمرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة-2023 (9-12 نوفمبر), أمام كل من رومانيا (26-45) و هونغ كونغ (37-45) تواليا, ضمن اختصاص سلاح الحسام, في المنازلات التي جرت اليوم الأحد, بالقاعة البيضوية التابعة للمركب الأولمبي -محمد بوضياف- (الجزائر العاصمة).

وبعد بداية موفقة للمحليين من خلال التقدم بفارق نقطة واحدة (5-4), ثم التأخر بفارق نقطة وحيدة (9-10), فشل رباعي الرجال المتشكل من زكريا بونشادة, سامي عبد الرحماني, بلسم بوناصر و أكرم بونابي, في مجاراة الوتيرة التي فرضها المنتخب الروماني (المصنف 11 عالميا), انطلاقا من المواجهة الرابعة حيث توسع الفارق إلى خمس خطوات ثم عشرة إلى غاية نهاية المباراة لصالح الرومانين بواقع 45 لمسة مقابل 26.

وبعد هذا الاخفاق, خرج "الخضر" المتواجدين حاليا في الصف 22 عالميا (حسب الفرق-رجال), من جدول 32 (الدور الأول), وهي نتيجة منقطيه بالنظر إلى فارق المستوى الفني بين المنتخبين ولصغر سن العناصر الجزائرية " التي استفادة بالخصوص من الاحتكاك بالمستوى العالي وكسب الخبرة, وهو الأهم بالنسبة لها في مثل هذه المواعيد", على حد قول مسؤولي الاتحادية الجزائرية.

نفس السيناريو عرفه المنتخب الوطني للسيدات, الذي سجل انطلاقة حسنة أمام نظيره من هونغ كونغ بالتقدم في النتيجة خلال مواجهتين (5-4 ثم 10-9), قبل أن يتراجع مردود زميلات البطلة الإفريقية سوسن بوضياف, مما سمح للمنافس تدارك الفارق ث التقدم في النتيجة ومن ثمة توسيع الفارق, رغم تسجيل عودة نسبية في المواجهتين الأخيرتين بفضل الثنائي المغترب بوضياف وكحلي, لتنتهي المقابلة بفوز منتخب هونغ كونغ بفارق 7 لمسات (37-45).

الرباعي الوطني الذي خاض مسابقة حسب الفرق لمرحلة الجزائر لكأس العالم (سوسن بوضياف, زهرة كحلي, كوثر محمد-بلكبير و شيماء بن عدودة), " كان على مقربة مناقتطاع تأشيرة التأهل إلى أولمبياد باريس-2024, حيث كان بحاجة لانتصار وحيد من أجل المصادقة على بطاقة عبوره", وفق رئيس الاتحادية.

هذا الامر سيتاح للرباعي في قادم محطات الاتحاد الدولي المؤهلة لموعد باريس, حيث سيواصل المنتخب النسوي الوطني "سباق حصد النقاط والمصادقة على تأشيرة الصعود للموعد الأولمبي باعتباره يحتل حاليا المرتبة 22 عالميا", حسب الطاقم الفني الوطني.

ولم تشهد نتائج بقية مسابقة حسب الفرق مفاجئة تذكر, بعد تأكيد المنتخبات الكبيرة سيطرتها على مجريات المنافسة, حيث سينشط النهائي الرجالي منتخبا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

بينما سيشهد نهائي السيدات مواجهة نارية بين منتخب فرنسا (حامل اللقب) ومنتخب كوريا الجنوبية, وذلك بداية من الساعة 30ر17.

وسيسدل الستار سهرة اليوم الأحد على مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة, اختصاص الحسام فئة الأكابر (رجال وسيدات /فردي-حسب الفرق), بعدما شهدت مشاركة قياسية لحوالي 340 مبارز من بينهم 155 فتاة, يمثلون 45 بلدا, من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وتعبر مرحلة الجزائر أولى المحطات المؤهلة للألعاب الأولمبية الصيفية باريس-2024.