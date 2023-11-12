كوشيكي: تنظيم الكأس الممتازة يوم 18 نوفمبر بالأغواط

الجزائر - تنظم الاتحادية الجزائرية للكوشيكي يوم السبت المقبل الكأس الوطنية الممتازة للاختصاص، بالقاعة متعددة الرياضات "الشهيد بن ميلود محمد لخنق" بولاية الاغواط، حسب ما علم اليوم الاحد من الهيئة الفيدرالية.

وأوضحت الاتحادية ان الرياضيين المعنيين بالمشاركة في منافسات الكأس الممتازة بالأغواط هي الفئة المتوجة مؤخرا (المرتبة الاولى والثانية) في البطولة الوطنية للأكابر بالبويرة، في كل وزن لدى الرجال والسيدات، بالإضافة الى عناصر المنتخب الوطني.

وشددت على أن كل نادي له مصارع مشارك في الكأس الممتازة يجب أن يكون منخرطا في الموسم الرياضي 2023- 2024 .

من جهة أخرى، دعت مديرية التنظيم الرياضي والمنافسات، رياضيي ومدربي الاندية و مؤطري الكوشيكي، لإلى المشاركة في ثلاثة تربصات تقنية ستنظمها يوم الجمعة 17 نوفمبر بالاغواط. الاول سيكون خاصا باجتياز الاحزمة والثاني بالممرن الفيدرالي والتحكيمي والثالث يتعلق باكتشاف المواهب الشابة.

وتندرج هذه النشاطات في إطار البرنامج السنوي للهيئة الفيدرالية، حسب نفس المصدر.