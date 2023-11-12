Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوشيكي: تنظيم الكأس الممتازة يوم 18 نوفمبر بالأغواط

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 16:43     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تنظم الاتحادية الجزائرية للكوشيكي يوم السبت المقبل الكأس الوطنية الممتازة للاختصاص، بالقاعة متعددة الرياضات "الشهيد بن ميلود محمد لخنق" بولاية الاغواط، حسب ما علم اليوم الاحد من الهيئة الفيدرالية.

وأوضحت الاتحادية ان الرياضيين المعنيين بالمشاركة في منافسات الكأس الممتازة بالأغواط هي الفئة المتوجة مؤخرا (المرتبة الاولى والثانية) في البطولة الوطنية للأكابر بالبويرة، في كل وزن لدى الرجال والسيدات، بالإضافة الى عناصر المنتخب الوطني.

وشددت على أن كل نادي له مصارع مشارك في الكأس الممتازة يجب أن يكون منخرطا في الموسم الرياضي 2023- 2024 .

من جهة أخرى، دعت مديرية التنظيم الرياضي والمنافسات، رياضيي ومدربي الاندية و مؤطري الكوشيكي، لإلى المشاركة في ثلاثة تربصات تقنية ستنظمها يوم الجمعة 17 نوفمبر بالاغواط. الاول سيكون خاصا باجتياز الاحزمة والثاني بالممرن الفيدرالي والتحكيمي والثالث يتعلق باكتشاف المواهب الشابة.

وتندرج هذه النشاطات في إطار البرنامج السنوي للهيئة الفيدرالية، حسب نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوشيكي: تنظيم الكأس الممتازة يوم 18 نوفمبر بالأغواط
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 16:43     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.12

الجزائر - السودان: تنصيب المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة

23.11.12

المجلس الشعبي الوطني: دراسة التعديلات الواردة على اقتراح القانون العضوي المتعلق بقوانين…

23.11.12

المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية: التوقيع على عقد مع شركة صينية لتعزيز التبادلات…

23.11.12

كوشيكي: تنظيم الكأس الممتازة يوم 18 نوفمبر بالأغواط

23.11.12

الفريق أول شنقريحة يلتقي مسؤولي شركتين صينيتين مختصتين في الصناعات العسكرية والالكترونيات…

23.11.12

السيد قوجيل يستقبل رئيس المجلس الوطني الصحراوي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.09

رئيس المجلس الوطني الصحراوي يزور الجزائر الأسبوع المقبل

23.11.10

رئيس الجمهورية يهنئ السيدة زهور ونيسي بمناسبة تكريمها من قبل المؤسسة الكويتية سعاد الصباح…

23.11.09

الموافقة على إعتماد سفير الجزائر الجديد لدى المملكة العربية السعودية

23.11.09

الجزائر ستبقى تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية مهما كانت الظروف

23.11.09

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة شيخ زاوية سيدي أحمد بن بحوص بمتليلي

23.11.09

الدورة الـ42 للمؤتمر العام لليونسكو: الجزائر تواصل جهودها لضمان جودة التعليم