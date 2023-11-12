كرة القدم/ مونديال 2026 (تصفيات): " يسين براهيمي ضحية المنافسة الشديدة في منصبه"

الجزائر - برر مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, جمال بلماضي اليوم الاحد بالجزائر, عدم استدعائه للوسط الهجومي لنادي الغرافة القطري, يسين براهيمي للمباراتين الأوليين من التصفيات الإفريقية, المؤهلة لمونديال 2026, المقررتين أمام الصومال و الموزمبيق بسبب " المنافسة الشديدة المتواجدة حاليا في منصبه".

و أوضح الناخب الوطني خلال الندوة الصحفية التي نشطها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى قائلا:" لما نتحدث عن لاعب يجب التطرق للمنافسة الموجودة في المنصب الذي يشغله في الفريق. بلايلي و براهيمي يلعبان في نفس المنصب.

وبما أنني أعمل على مبدأ الازدواجية في المناصب, فلو نضيف عمورة وغويري و بن رحمة, ماذا سنفعل؟ فبراهيمي يوجد في لياقة عالية (12 هدفا و5 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم), فهو يستحق اللعب, لكن هناك منافسة شديدة في منصبه".

إقرأ أيضا: كرة القدم/ مونديال 2026 (تصفيات): "علينا الحفاظ على الاستمرارية وتفادي ارتكاب الاخطاء"

و يتواجد "الخضر" ضمن المجموعة السابعة, حيث سيشرعون المنافسة التأهيلية لمونديال 2026, يوم الخميس 16 نوفمبر ضد منتخب الصومال (المصنف في المركز 196) في الترتيب الأخير للفيفا بملعب نيلسون مانديلا (براقي/الجزائر) بداية من الساعة 00ر17سا و يوم الاحد المقبل ضد منتخب موزمبيق بملعب زامبيتو مابوتو بداية من الساعة الثانية بعد الزوال (00ر14سا).

و تحسبا للمواجهتين, كشف الناخب الوطني قائمة ال23 لاعبا والتي ضمت عودة لاعبي الوسط لنادي ليل (الرابطة الفرنسة الأولى), نبيل بن طالب و آدم وناس, بالإضافة لمهاجم السد القطري, بغداد بونجاح.

وعن هذه القائمة قال بلماضي: "لقد بدأ الخناق يضيق, حيث نعود لعدد اللاعبين المقررين لمنافسة الكان وهو 23 عنصرا. فبونجاح يتمتع حاليا بلياقة حسنة, ويسجل الأهداف, لذا فعودته منطقية, لكن من واجبه القيام بما هو ضروري.

ولم يبق وقت طويل لضبط القائمة النهائية للاعبين الذين سيستدعون لمنافسة كان-2023 (المؤجلة لعام 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير 2024).

بالإضافة لبراهيمي, استغني بلماضي عن خدمات عيثم بوصيف (إيفردون سبور/سويسرا) و لاعب الوسط, سعيد بن رحمة (واست هام/انجلترا) و بدر الدين بوعناني (نيس/فرنسا), و آدم زرقان (شارلوروا/بلجيكا) و عبد القهار قادري (كورتراي/بلجيكا).

و يعطي الناخب الوطني أسباب اختياره للقائمة المذكورة حيث قال: " بوعناني لم يلعب سوى 50 دقيقة منذ بداية الموسم. يجب مقارنته بمحرز و وناس.

أما اللاعب سعيود فبالنسبة لي, يعتبر عوار و شايبي منافسيه. إذن في رأيي يجب التحلي بالنزاهة بالنسبة للمقارنات".

إقرأ أيضا: مونديال 2026 : "نحرص على تحقيق إنطلاقة جيدة في مشوار التصفيات "

منذ شهر مارس الماضي, لا يوجد أي لاعب جديد في الفريق و هي سابقة أولى منذ ذلك التاريخ, و بالضبط منذ مباراتي النيجر المزدوجتين احساب تصفيات كان-2023.

وعن ذلك ختم بلماضي كلامه: " لقد قمنا بمراجعة كبيرة للقائمة, ذهب لاعبون و عاد آخرون".

وبالإضافة إلى الصومال, الموزمبيق والجزائر, تضم المجموعة السابعة كل من غينيا, أوغندا وبوتسوانا.

ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستحتضنها كل من المكسيك, كندا والولايات المتحدة الأمريكية.