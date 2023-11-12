كرة القدم/ مونديال 2026 (تصفيات): "علينا الحفاظ على الاستمرارية وتفادي ارتكاب الاخطاء"

الجزائر - شدد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, جمال بلماضي, اليوم الاحد, على أهمية "الاستمرارية في النتائج المحققة وتفادي ارتكاب الاخطاء" قبل اربعة ايام عن انطلاق تصفيات كأس العالم 2026.

وصرح بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر) قائلا: " ستكون تصفيات كأسي العالم على شكل بطولة مصغرة تجرى على 10 مباريات, وتتخللها كأسي افريقيا للأمم 2023 و 2025, إذن مشوار التصفيات سيكون طويلا. علينا الحفاظ على الاستمرارية وتفادي ارتكاب الاخطاء. والهدف واضح هو الذهاب الى كأس العالم".

وفي المجموعة السابعة, يدشن الفريق الوطني تصفياته يوم الخميس امام الصومال (196 عالميا) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (العاصمة) ابتداء من (00ر17), قبل التوجه الى مابوتو لملاقاة الموزمبيق (113 عالميا) يوم الاحد 19 نوفمبر بملعب "استاديو ناسيونال دو زيمبيتو" على (00ر14).

واضاف: "اهم شيء هو البدء بانتصار خصوصا داخل الديار. فمن الايجابي بالنسبة لنا لعب اول مقابلة في مشوارنا في هذه التصفيات بقواعدنا ضد منتخب صومالي متواضع.

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لكن في كل مرة هناك مفاجآت غير سارة تحدث ليس في افريقيا فقط بل في اوروبا والعالم. لذا علينا تفادي الاخطاء لان المنافس المقبل من المؤكد أن يرفع من درجة تركيزه وسيكون محفزا امامنا وهذا ما ينبغي الحذر منه".

وفي تطرقه الى اللقاء الثاني امام موزمبيق, قال بلماضي: " تنتظرنا سفرية تدوم لعشر ساعات جوا للتنقل الى عاصمة موزمبيق (مابوتو), إذن اللقاء بات قريبا.

وأمام هذا المنتخب ستكون الامور مغايرة تماما بالنظر الى النتائج الايجابية التي حققها في تصفيات كاس افريقيا 2024 بالفوز على السينغال (1-0) لذا يتوجب علينا الحفاظ على تركيزنا", ليضيف: "اللقاء سيكون صعبا ليس فقط بسبب مشقة التنقل بل كذا بتوقيت المقابلة وارضية الميدان وأمور أخرى معروفة".

كنت أفضل مواجهة الموزمبيق يوم 21 نوفمبر

من جهة أخرى, تفاجأ المدرب الوطني من تقارب تواريخ المباراتين الأوليتين لتصفيات مونديال-2026, وهو ما لم يتقبله بتاتا بالقول: "لقد تفاجأت نوعا ما, لأننا لن نستفد سوى من ثلاثة أيام راحة للاسترجاع قبل مباراة الموزمبيق. إنها مفاجأة بالنسبة لي كون نافذة الفيفا تتواصل إلى غاية يوم 21 نوفمبر. كنت أفضل اللعب في آخر يوم لهذه النافذة, لتحقيق أفضل استرجاع".

ولتسوية هذه الوضعية سيضطر بلماضي إلى تسيير تعداد الفريق, حيث أوضح في هذا الخصوص: "لا يمكنني فعل أي شيء. لقد اختار الموزمبيقيون هذا التاريخ, رغم أنهم يلعبون أيضا المباراة الأولى يوم الخميس 16 نوفمبر(..) لهذا السبب سيكون تسيير اللقاء الأول أمام الصومال هاما جدا, من أجل التحضير في أحسن الظروف للمباراة الثانية. إذن ستكون هناك تغييرات في التشكيلة بين مباراتي الصومال والموزمبيق بسبب قصر المدة والتنقل".

وفي سؤال حول التعداد الذي اختاره للمباراتين, اعتبر بلماضي أن "اللاعبين الذين تم استدعاؤهم هم الأفضل حاليا, وتم انتقاؤهم حسب معايير محددة".

وختم المدرب الوطني حديثه قائلا: "إننا نقترب من كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة لعام 2024), وسنذهب بالتعداد الذي أعتبره الأفضل لتلك المنافسة".

وبالإضافة إلى الجزائر والصومال والموزمبيق, تضم المجموعة السابعة منتخبات أوغندا وبوتسوانا. ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات إلىنهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك, كندا والولايات المتحدة الأمريكية.