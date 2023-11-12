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الرابطة الأولى "موبيليس": المباريات ستجرى بحضور الجمهور بداية من الجولة المقبلة

  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 09:40     الفئـة : رياضــة

الجزائر - ستجرى مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم بحضور الجمهور بداية من الجولة السادسة المقررة يومي 17 و 18 نوفمبر، حسبما أعلنت عنه سهرة يوم السبت رابطة كرة القدم المحترفة بموقعها الرسمي.


و جاء في بيان الرابطة : "ليكن في علم أندية البطولة المحترفة و كذا الرأي العام الرياضي بأن المباريات ستلعب بحضور الجمهور بداية من الجولة السادسة المقررة يومي 17 و 18 نوفمبر 2023".


و أوضحت الرابطة بأن "مباريات تسوية الرزنامة المبرمجة يوم 14 نوفمبر (الثلاثاء المقبل) ستقام دون حضور الجمهور".


بعد الجولة الخامسة التي لعبت يومي الجمعة و السبت, تتصدر مولودية الجزائر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة, بفضل الفوز خارج الديار على جمعية أولمبي الشلف (0-1), متبوعة بنادي بارادو (10 نقاط-ناقص مباراة) و اتحاد خنشلة (9 نقاط).

آخر تعديل على الأحد, 12 نوفمبر 2023 09:45
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الرابطة الأولى "موبيليس": المباريات ستجرى بحضور الجمهور بداية من الجولة المقبلة
  أدرج يـوم : الأحد, 12 نوفمبر 2023 09:40     الفئـة : رياضــة   شارك

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