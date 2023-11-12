الرابطة الأولى "موبيليس": المباريات ستجرى بحضور الجمهور بداية من الجولة المقبلة



و جاء في بيان الرابطة : "ليكن في علم أندية البطولة المحترفة و كذا الرأي العام الرياضي بأن المباريات ستلعب بحضور الجمهور بداية من الجولة السادسة المقررة يومي 17 و 18 نوفمبر 2023".



و أوضحت الرابطة بأن "مباريات تسوية الرزنامة المبرمجة يوم 14 نوفمبر (الثلاثاء المقبل) ستقام دون حضور الجمهور".