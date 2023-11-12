الرابطة الأولى موبيليس : مولودية الجزائر تستعيد صدارة الترتيب

الجزائر- إستعاد فريق مولودية الجزائر صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، عقب فوزه مساء يوم السبت، على مضيفه أولمبي الشلف (0-1)، ضمن فعاليات الجولة الخامسة، في الوقت الذي سقط فيه إتحاد خنشلة بميدانه أمام إتحاد بسكرة (0-1) رغم بدايته الموفقة في المنافسة المحلية.



و تمكن النادي العاصمي من تحقيق الزاد الكامل بفضل المهاجم يوسف بلايلي الذي احرز الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عبر ركلة جزاء.

هذا الفوز يعيد "المولودية'' الى صدارة الترتيب ب12 نقطة, في الوقت الذي تجمد فيه رصيد ''الأولمبي'' في المرتبة السادسة (7 نقاط), بمعية شبيبة القبائل ونجم مقرة و مولودية البيض.



و عرفت هذه الجولة, سقوط جديد لاتحاد خنشلة داخل قواعده أمام اتحاد بسكرة (0-1), رغم بدايته الموفقة هذا الموسم. ففي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء إلى التعادل السلبي, تمكن الاتحاد البسكري من خطف الفوز في الوقت بدل الضائع (د90+4) عبر اللاعب العربي خوالد.



رغم هذه الخسارة, يواصل الاتحاد الخنشلي تواجده في المقدمة, حيث يحتل المرتبة الثالثة (9 نقاط) رفقة شباب قسنطينة, بينما يرتقي اتحاد بسكرة إلى الصف التاسع (6 نقاط) إلى جانب كل من شباب بلوزداد, مولودية البيض, وفاق سطيف واتحاد الجزائر.



و من جهته, حقق نجم مقرة الأهم على أرضه بعد فوزه أمام الضيف نجم بن عكنون بنتيجة 3-1. فبعد ان افتتح الضيوف باب التسجيل عبر اللاعب زاوش (د45+2), تمكن أصحاب الضيافة من تسجيل ثلاثية كاملة عبر دمان (د45+5 ض.ج و د62) وسعيدي (د88).



ثلاث نقاط تضع نجم مقرة في المرتبة السادسة (7 نقاط) بمعية جمعية الشلف, شبيبة القبائل ومولودية البيض, بينما يواصل نجم بن عكنون تذيله لترتيب البطولة (1 نقطة).

أما اللقاء الأخير فعرف التعادل السلبي بين شبيبة الساورة ومولودية البيض (0-0). نقطة التعادل تجعل شبيبة الساورة ترتقي إلى المرتبة الخامسة (08 نقاط), في الوقت الذي تتواجد فيه مولودية البيض في المرتبة السادسة (7 نقاط).



و انطلقت هذه الجولة أمس الجمعة والتي عرفت فوز اتحاد الجزائر أمام شباب بلوزداد (2-1) في الداربي العاصمي الذي جرى بملعب 5 جويلية (الجزائر) بعد اعادة افتتاحه بعد عدة اشهر من الاشغال.



بفضل هذا الفوز, التحق ''الاتحاد'' ب''الشباب'' في المرتبة العاشرة (6 نقاط), رفقة وفاق سطيف واتحاد بسكرة.



و من جهته, فاز نادي بارادو أمام ضيفه مولودية وهران (1-0) بفضل هدف اللاعب بن احمد كوحيلي خلال مجريات الشوط الأول (د15).



نتيجة تضع نادي ''الأكاديمية'' في الوصافة ب10 نقاط, في الوقت الذي يواصل نادي الحمراوة سلسلة النتائج السلبية حيث يحتل المرتبة ال15 بثلاث نقاط وبدون أي فوز منذ انطلاق المنافسة.



و عرفت هذه الجولة, تسجيل سبعة أهداف كاملة في اللقاء الذي جمع اتحاد سوف ومضيفه شباب قسنطينة (3-4).



الفوز سمح لشباب قسنطينة بالعودة إلى المركز الثالث (9 نقاط) بمعية اتحاد خنشلة, بينما تراجع اتحاد سوف إلى المرتبة 14 (4 نقاط).



و في لقاء آخر, خطف وفاق سطيف الفوز في آخر أنفاس لقاء القمة الذي جمعه بشبيبة القبائل (1-0). وجاء هدف الفوز بفضل رأسية محكمة للمدافع طارق عقون (د90).

الفوز يضع ''الوفاق'' في المرتبة العاشرة (6 نقاط), بينما تجمد رصيد نادي ''الكناري'' في النقطة السابعة (المرتبة ال6) إلى جانب كل من جمعية الشلف, نجم مقرة ومولودية البيض.

النتائج الكاملة والترتيب

- النتائج الكاملة والترتيب لمباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس", التي جرت يومي الجمعة والسبت:



الجمعة :



نادي بارادو - مولودية وهران 1-0

اتحاد سوف - شباب قسنطينة 3-4

وفاق سطيف - شبيبة القبائل 1-0

اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد 2-1

السبت :



نجم مقرة - نجم بن عكنون 3-1

اتحاد خنشلة - اتحاد بسكرة 0-1

جمعية الشلف - مولودية الجزائر 0-1

شبيبة الساورة - مولودية البيض 0-0

-- الترتيب ن ل



1. مولودية الجزائر 12 5

2 . نادي بارادو 10 4

3. اتحاد خنشلة 9 5

-- شباب قسنطينة 9 5

5.شبيبة الساورة 8 5

6. جمعية الشلف 7 5

--. شبيبة القبائل 7 5

--. نجم مقرة 7 5

--. مولودية البيض 7 5

10. شباب بلوزداد 6 4

--. وفاق سطيف 6 4

--. اتحاد الجزائر 6 4

--. اتحاد بسكرة 6 5

14. واد سوف 4 5

15. مولودية وهران 3 5

16. نجم بن عكنون 1 5 .

النتائج الكاملة والهدافون

- النتائج الكاملة و الهدافون لمباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت:



الجمعة :



نادي بارادو 1 : كوحيلي (د15)

مولودية وهران 0 :

اتحاد سوف 3 : باسو (د45+4), رحماني (د51), لعلاونة (د61)

شباب قسنطينة 4 : بن شاعة (د15), ذيب (د56 ض.ج, د75), طمين (د89)

وفاق سطيف 1 : عقون (د90)

شبيبة القبائل 0 :

اتحاد الجزائر 2 : كانو (د64), بن زازة (د90+3)

شباب بلوزداد 1 : وامبا (د62).

السبت :

نجم مقرة 3 : دمان (د45+5 ض.ج, د62), سعيدي (د88)

نجم بن عكنون 1: زاوش (د45+2)

اتحاد خنشلة 0 :

اتحاد بسكرة 1 : خوالد (د90+4)

جمعية الشلف 0 :

مولودية الجزائر 1 : بلايلي (د3, ض.ج)

شبيبة الساورة 0

مولودية البيض 0.