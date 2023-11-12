الرابطة الثانية هواة/مجموعة وسط-غرب: ترجي مستغانم يحافظ على الصدارة و أول فوز لأمل الأربعاء

الجزائر - حافظ ترجي مستغانم على صدارة ترتيب مجموعة وسط-غرب لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، عقب فوزه على الضيف شباب تيموشنت (1-0)، يوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة، التي عرفت تسجيل فريق أمل الأربعاء أول فوز له من بداية الموسم وكان ذلك على حساب الصاعد الجديد شباب غير العبادلة (3-0).

و خلال استقباله لشباب تيموشنت, لم يترك ترجي مستغانم أي فرصة للضيف لجعله رابع "ضحية" له على التوالي, مفتكا بذلك ثلاث نقاط تسمح له بالحفاظ على "كرسي" الريادة برصيد 12 نقطة, موقعا في نفس الوقت فوزه الرابع في أربع مباريات.

و في قمة هذه الجولة, التي جمعت رائد القبة بالضيف غالي معسكر, تمكن الرائد من قلب الموازين لفائدته (2-1) بفضل قائده المخضرم سيد علي يحي شريف, الذي وقع هدفي الفوز بعدما كان الفريق متأخرا في النتيجة بهدف وحيد, تحت أنظار نجم الثمانينات والمدير الرياضي الحالي للغالي, لخضر بلومي.

و بفضل هذا الفوز ينفرد النادي العاصمي بمركز الوصافة بمجموع 10 نقاط فيما تتراجع "الغالية" الى الصف الرابع (7 ن) بعدما كانت تتقاسم معه الصف الثاني.

من جهته, عاد نجم القليعة بفوز ثمين خارج الديار على حساب صفاء خميس مليانة بهدفين لواحد, وهو ما يسمح للنجم من الارتقاء الى المركز الثالث بمجموع تسع نقاط, في حين يتراجع الصفاء الى المركز الـ13 بثلاث نقاط فقط.

كما استغل شباب المشرية فرصة استقباله لمستقبل واد سلي ليفوز عليه بهدف نظيف محققا بذلك الأهم وهو ما يسمح له بالتقدم الى المركز السابع بـ7 نقاط على عكس واد سلي الذي بات وضعه يراوح مكانه في الصف الـ14 بثلاث نقاط.

من جهته, سجلت جمعية وهران تعثرا جديدا بميدانها وهذه المرة أمام الضيف وداد مستغانم (1-1), وهي النتيجة التي لا تخدم اي طرف, كونهما يسعيان الى اللعب على الأدوار الأولى, فالجمعية تبقى في المرتبة السادسة بسبع نقاط, اما الوداد فيتواجد في وضع غير مريح حيث يحتل الصف الـ12 من الترتيب بأربع نقاط.

من جانب آخر, حقق أمل الاربعاء أول انتصار له منذ بداية الموسم, بعد ثلاثة هزائم متتالية, بعدما تفوق على الضيف والصاعد الجديد شباب غير العبادلة بـ (3-0).

و رغم ذلك يتواجد الأمل في الصف ما قبل الاخير بثلاث نقاط, بينما باتت الأمور تصعب كثيرا على أبناء الجنوب الذين لم يسجلوا اي فوز لهم متذيلين الترتيب بنقطة وحيدة.

و في لقاء آخر, انتهت مباراة شبيبة تيارت - نصر حسين داي بالتعادل السلبي وهي النتيجة التي ترضي الضيوف أكثر. وبهذا يحتل الفريقان وسط الترتيب بخمس نقاط لكل منهما.

و كانت هذه الجولة قد انطلقت امس الجمعة وعرفت فوز وداد بوفاريك على الضيف أولمبي المدية بنتيجة (3 - 1), حيث يرتقي الوداد الى المركز الخامس بسبع نقاط مقربا بذلك من كوكبة المقدمة, أما الأولمبي فيحتل المركز الـ11 بأربع نقاط.

و في مجموعة وسط شرق, التي جرت مبارياتها أمس الجمعة, حافظ اتحاد خميس الخشنة على صدارة الترتيب بفوزه على ضيفه مولودية باتنة (2-0), في الوقت الذي سجل فيه نجم التلاغمة الانتصار الوحيد خارج القواعد أمام جمعية الخروب (2-1).

و يحقق اتحاد خميس الخشنة الفوز الثالث له, مع بقائه دون هزيمة, حيث يتصدر الترتيب بـ10 نقاط, وبفارق نقطتين على شباب باتنة الفائز على الصاعد أولمبي مقرن (1-0), اما مولودية باتنة فتتراجع الى المركز الخامس بـ7 نقاط.

و بفوزه في الخروب, يبقى نجم التلاغمة مرشحا لتقاسم كرسي الريادة مع اتحاد خميس الخشنة, كونه يتوفر على مباراة مؤجلة أمام جمعية عين مليلة.

و استعاد هلال شلغوم العيد عافيته بعد سقوطه من الرابطة الأولى, حيث أمطر شباك ضيفه مولودية العلمة بـ(5-0) ليقفز بدوره للصف الثالث بمجموع 7 نقاط.

و انتهب المباريات الخمسة المتبقية بنتيجة التعادل, حيث افتك اتحاد الحراش نقطته الأولى للموسم و التي حصدها على ميدان جمعية عين مليلة (1-1). و يبقى "الكواسر" في المركز ما قبل الأخير رفقة الصاعد الجديد أولمبي مقرن بنقطة وحيدة.

أما الصاعد الآخر أولمبي أقبو, فهو ملازم للمركز الثالث ب7 نقاط, رغم تعثره بميدانه أمام شباب برج منايل (1-1).

و يواصل اتحاد عنابة معاناته باقتسام النقاط مع ضيفه مولودية قسنطينة (0-0) ليبقى بذلك ضمن مجموعة مؤخرة الترتيب في المركز 11 برصيد 3 نقاط.

يذكر أن البطولة استأنفت نشاطها بعد توقف دام ثلاثة أسابيع تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذى يتعرض للإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الصهيوني.

النتائج الكاملة والترتيب

- النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم, مجموعة وسط-غرب, التي جرت يومي الجمعة والسبت :

الجمعة :



وداد بوفاريك - أولمبي المدية 3 - 1

السبت :



رائد القبة - غالي معسكر 2 - 1

جمعية وهران - وداد مستغانم 1 - 1

شباب المشرية - مستقبل وادي سلي 1 - 0

صفاء خميس مليانة - نجم القليعة 1 - 2

ترجي مستغانم - شباب تموشنت 1 - 0

أمل الأربعاء - شباب غير العبادلة 3 - 0

شبيبة تيارت - نصر حسين داي 0 - 0



الترتيب نقاط لعب



1. ترجي مستغانم 12 4

2. رائد القبة 10 4

3. نجم القليعة 9 4

4. غالي معسكر 7 4

--. وداد بوفاريك 7 4

--. جمعية وهران 7 4

7. شباب المشرية 5 4

--. شبيبة تيارت 5 4

--. نصر حسين داي 5 4

10. شباب تموشنت 4 4

--. أولمبي المدية 4 4

--. وداد مستغانم 4 4

13. صفاء خميس مليانة 3 4

--. مستقبل وادي سلي 3 4

--. أمل الاربعاء 3 4

16. شباب غير العبادلة 1 4.