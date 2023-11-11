مضاعفة قيمة الغرامة المترتبة على الاحتجاج على قرارات الحكام وإلغاء عقوبة الايقاف

الجزائر - ألغت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) المادة التي تم إدراجها في 2014 والمتعلقة بعقوبة الايقاف لمباراة واحدة للاعب الذي يحتج على قرارات الحكام, وتم استبدالها بمضاعفة الغرامة المالية المسلطة على اللاعب والتي تصل الى 100 ألف دينار جزائري, حسب ما اوردته الهيئة الفيدرالية يوم السبت.

وبهذا فإن كل لاعب او مسير يحتج على قرارات الحكم الرئيسي أو أحد مساعديه فسيتم تغريمه بقيمة 100 الف دج بالنسبة للناشطين في الرابطة المحترفة الاولى وبمبلغ 50 الف دج بالنسبة للناشطين في الرابطة الثانية, يضيف بيان الفاف.

وبالنسبة لبقية المستويات, تتراوح الغرامة من 20 الف دج بالنسبة لقسم ما بين الجهات الي 5 آلاف دج للقسم الولائي, اما القسم الجهوي فيدفع غرامة 10 آلاف دج مقابل كل احتجاج على قرار الحكم.

من جهة اخرى, كل تجمع حول الحكم او احد مساعديه للاحتجاج على القرار فتسلط عقوبة شخصية على اللاعب الذي يدون اسمه. أما في حال عدم تشخيص اللاعب المعني فيتم تسليط الغرامة على قائد الفريق, حسب ذات المصدر.

وفي هذه الحالة يتم تسليط غرامة 150 الف دج على اللاعب الناشط في الرابطة الاولى و70 ألف دج على الرابطة الثانية هواة.

اما الاقسام السفلى, فإن الغرامة المالية تكون 30 الف دج على قسم ما بين الجهات, 20 الف دج على القسم الجهوي و10 آلاف دج على القسم الولائي.