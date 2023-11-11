الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر: اسامة ميموني يتوج بلقب الطبعة ال18

الجزائر - توج الدراج اسامة ميموني ( نادي دالي ابراهيم) بلقب الطبعة ال18 للجائزة الكبرى الوطنية لمدينة الجزائر للدراجات, عقب المرحلة الثالثة والاخيرة التي جرت يوم السبت ما بين زرالدة- تيبازة والعودة الى زرالدة على مسافة اجمالية تقدر ب96,4 كلم.

وفي الترتيب العام ,تقدم ميموني (3سا 26 د و23 ثا) على سليمان باديس من المنتخب الوطني ( 3سا 26د و28 ثا) وزميله عزالدين لعقاب ( 3سل 26د و 34 ثا).

وفاز بسباق المرحلة الثالثة التي جرت صباح اليوم السبت, الدراج لعقاب الذي لمس خط الوصول في زمن قدره 2سا 11د و12 ثا ,امام زميله من الفريق الوطني , محمد نجيب عسال واسامة ميموني من نادي دالي ابراهيم بنفس التوقيت.

وعاد قميص احسن متسلق, لحمزة منصوري ( 12 نقطة) , بينما فاز بقميص احسن سرعة نهائية عزالدين لعقاب.

وعند السيدات , فازت الدراجة ياسمين المداح من دالي ابراهيم بسباق المرحلة الثالثة و الاخيرة مسجلة توقيتا قدره 1سا 20 د و 30 ثا , متبوعة بخديجة عروي ( 1سا 30د و30 ثا) من فريق امل المالح (عين تموشنت) وسهام بوصبع من نادي الرويبة (1سا 22د و06 ثا).

وشارك في الطبعة ال 18 للجائزة الكبرى لمدينة الجزائر 94 دراجا (رجال و سيدات) يمثلون 15 ناديا من ثماني ولايات.

ونظمت الاتحادية الجزائرية للدراجات و الرابطة المحلية و مديرية الشباب و الرياضة لولاية الجزائر الطبعة ال18 من سباق الجائزة الكبرى.